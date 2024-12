ChatGPT.

Estos días he jugado un poco con el Chat GPT, ahora que podemos establecer con él (o ella) una correspondencia a través del WhatsApp. He sido muy amable y le he formulado una pregunta sensata y educada, como si de una persona humana se tratara. Ciertamente, en la pregunta, había un deje de egocentrismo, pero es que resulta que yo soy la persona que mejor conoce mi carrera como escritor. Es decir, he preguntado qué sabía de un tal Fonalleras. Resulta que ha acertado el año de nacimiento y el título universitario, pero ha errado el lugar (Barcelona por Girona) y la Universidad (UB por UdG). Se lo he perdonado. Total, tampoco es tan grave. Después, ha analizado mi estilo, que es algo que yo mismo sería incapaz de analizar. Parece que "se caracteriza por una prosa reflexiva y profunda, a menudo con un tono introspectivo". Aquí ya debería haber empezado a sospechar, porque una "prosa profunda" no significa nada y tampoco quiere decir nada "prosa reflexiva", pero es que el Chat GPT, más tarde, se envalentona con una retahíla de tópicos que podrían aplicarse al 90% de los escritores. Parece ser que exploro "la psicología de los personajes, sus relaciones y las emociones humanas". Una gran aportación a la crítica textual, que se incrementa en el momento en que abordo "cuestiones existenciales, la memoria y el paso del tiempo". Remacha el clavo al afirmar que he dejado "una huella importante en la literatura catalana". Permítanme que lo dude.

En cualquier caso, la tarta de los elogios se corona con la guinda de los libros que he escrito: 'El hombre de la maleta', 'El camino de las Aguas' y 'El regreso del amor'. Para información del lector, resulta que no he escrito ninguno de todos ellos. Quizás lo haga. De hecho, acabo de descubrir que el Chat GPT no describe el presente ni recuerda el pasado, sino que es un augur del futuro. Ahora mismo, justo después de la cena de Navidad, me pondré a ello. Comenzaré con 'El retorno del amor', que parece ser que aborda "la complejidad de las relaciones personales".