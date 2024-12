Los impuestos como arma arrozadiza

El diputado de Junts Josep Maria Cruset y la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, llegan a una sesión plenaria, a 12 de diciembre de 2024, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

El jueves de la semana pasada, Junts per Catalunya y el PNV apoyaron en el Congreso de los Diputados la enmienda del PP que supone la eliminación del impuesto contra las grandes compañías energéticas. Ambos grupos parlamentarios han anunciado además que combatirán cualquier intento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de recuperar el gravamen. La cuestión ha desatado las tensiones entre los socialistas y ambos grupos soberanistas, así como con, sobre todo, Podemos, otro de los apoyos del Ejecutivo central. Las consecuencias finales que pueden acarrear tales desavenencias son difíciles de determinar.

Que Junts, PNV y PP voten juntos en medidas (en materia impositiva o de política de vivienda) en las que pueden coincidir programáticamente ya no es nuevo y evidencia la inestabilidad de que adolece la mayoría parlamentaria que dio lugar al Gobierno del PSOE y Sumar. El episodio del impuesto a las energéticas demuestra que Pedro Sánchez no puede dar por sentado el aval de sus socios de investidura a sus iniciativas y propuestas parlamentarias. Más allá de verse obligado a ganarse los apoyos necesarios de forma cotidiana, existe una dificultad añadida fruto de la muy diversa ubicación ideológica de los socios en torno a Sánchez. Tal heterogeneidad política hace que en ocasiones resulte muy difícil alcanzar una posición que pueda satisfacer a todos ellos.

La aprobación de la enmienda del partido de Alberto Núñez Feijóo complica enormemente los planes del Gobierno, que anunció la posibilidad de mantener el gravamen mediante un decreto ley consensuado con Podemos, ERC, Bildu y BNG cuya convalidación se prevé más que incierta.

Las razones esgrimidas por Junts, a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, apuntan a la voluntad de garantizar que las energéticas mantendrán las inversiones previstas, muy en particular las de Repsol, en Tarragona. En la intención de no perjudicar los intereses de esta compañía coinciden por motivos muy específicos con el PNV. En cambio, los socialistas han conseguido dar continuidad al impuesto sobre la banca, aunque con algunos cambios. Ni una coincidencia programática ni una supuesta recuperación del papel de portavoz de intereses empresariales en Madrid al estilo de la vieja Convergència explican esta disparidad de criterios de Junts; más bien cabría preguntarse con quién quiere saldar cuentas pendientes lo que queda del Junts de 2017.

Hacer de la política fiscal un instrumento para lanzar avisos a navegantes o para satisfacer intereses a la carta no es la postura más responsable que se pueda imaginar. No se puede jugar con ella constantemente como instrumento de maniobra a corto plazo para atar o desestabilizar mayorías cuando de las reformas fiscales depende el cumplimiento de los compromisos asumidos con Europa y su redefinición requeriría un debate sobre cómo garantizar los recursos necesarios para el Estado sin perjudicar la competitividad, ese sí necesario pero que parece que ni está ni se le espera. La política impositiva debe ser precisa, inequívoca y segura, responder a intereses generales y no particulares y ofrecer seguridad jurídica a empresas y ciudadanos.