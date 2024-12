Sin épica y sin garantías de ejecución

Durante todos los años que ha durado el procés soberanista en Catalunya hemos sido gobernados por unos líderes políticos que han priorizado la épica y las audacias a la gestión de la cotidianeidad. Solo así se explican los retrocesos en los niveles de educación certificados por las pruebas PISA, los déficits en la sanidad pública víctima de numerosos recortes, los problemas en el acceso a la vivienda y hasta el declive en el uso social del catalán. Porque primero sus esfuerzos se dedicaron a lo que eufemísticamente denominaron el ejercicio el derecho a decidir y que se concretó en 2014 en una consulta popular no refrendaria y en 2017 en un referéndum de autodeterminación y en una fallida declaración de independencia que comportaron la aplicación del artículo 155 y que supuso la intervención de la autonomía catalán, el cese de su gobierno, el encarcelamiento de parte de él y la huida del resto. Y a partir de ese momento centraron su atención en deshacer el entuerto que ellos mismos habían provocado, es decir, en tratar de contrarrestar las consecuencias judiciales del proceso a fin de retrotraerse al momento inicial y garantizar que sus principales responsables políticos puedan ejercer sus derechos políticos en plenitud. De ahí los indultos y la amnistía y el hecho de que tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras sigan liderando sus respectivos partidos.

La llegada de Salvador Illa al gobierno de la Generalitat ha puesto fin a esa perversa e improductiva dinámica y ha dado lugar al inicio de un nuevo ciclo de la política catalana alejado de los aspavientos y de la búsqueda de épica. Más bien todo lo contrario. El gobierno, bajo la consigna de su presidente ‘Unir y servir’ y con el objetivo de alcanzar lo que ha denominado prosperidad compartida y de recuperar el liderazgo de Catalunya ha decidido centrarse en la gestión. Así lo ha reconocido el propio conseller de presidencia, Albert Dalmau, en una entrevista concedida a este diario al afirmar que lo más revolucionario que puede hacer el Govern es gobernar, lo que no puede ser más cierto viniendo de donde venimos. Por ello se ha diseñado un plan de gobierno que pretende centrarse en la mejora de los servicios públicos -lo que incluye acciones en el ámbito de la sanidad, la educación, las infraestructuras, los transportes, la mejora de la eficiencia de la administración o la creación de nuevos juzgados, entre otras- en la vivienda, con especial énfasis en la construcción de vivienda pública y la mejora de los barrios, y en la seguridad incrementando la plantilla de los Mossos de Esquadra.

Un ambicioso plan que no tiene ninguna garantía de poderse llevar a cabo porque no hay que olvidar que el gobierno está en minoría y que no tiene los apoyos parlamentarios garantizados, ni para aprobar los presupuestos ni para desplegar su agenda legislativa. Y eso es algo que no solo está condicionado por sus contenidos, sobre los que además hay discrepancias entre la mayoría de la investidura, sino también por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados previamente con ERC y de la aprobación del modelo de financiación singular para Catalunya, lo que a su vez no depende de Illa sino de Sánchez. Siendo así mucha épica va a necesitar el gobierno que huye de ella para mantenerse y gobernar.

