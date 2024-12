La IA y la privacidad

2024 ha sido el año de la democratización de la inteligencia artificial (IA). Durante décadas, los expertos han desarrollado sistemas inteligentes que, desde hace años, se aplican en diversos sectores industriales. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que esta tecnología ha llegado al gran público, generando debates urgentes sobre sus efectos y, especialmente, su impacto en los derechos fundamentales.

Cuando se aplica correctamente, la IA abre enormes oportunidades de desarrollo y eficiencia en ámbitos como la medicina, la educación, el medio ambiente o la economía. En Catalunya, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha decidido aprovechar estas tecnologías para reducir la siniestralidad en las carreteras. Pero, ¿pueden estos avances vulnerar la privacidad de las personas?

Primero, no cualquier uso de cámaras constituye videovigilancia ni afecta necesariamente a la privacidad. La ley establece que la videovigilancia policial es aquella realizada por cuerpos de seguridad para prevenir delitos en espacios públicos. Las cámaras que captan matrículas de vehículos infractores podrían considerarse videovigilancia, pero su función no es grabar rostros, obtener datos biométricos ni registrar detalles privados (como si alguien va despeinado, acompañado o con cierta vestimenta). Además, no se difunden imágenes donde pueda reconocerse a personas. Por tanto, no hay vulneración de la intimidad ni de los datos personales.

Las nuevas tecnologías del SCT se dividen en dos grupos. Por un lado, están los sensores térmicos destinados a la prevención viaria. Estos dispositivos detectan animales, ciclistas o peatones en la calzada y alertan a los conductores para evitar accidentes. Este uso no supone afectación a derechos individuales, pero sí ofrece beneficios claros en seguridad vial.

Por otro lado, los sistemas predictivos basados en IA, como las cámaras inteligentes y el Bessó Digital (gemelo digital), permiten mejorar la gestión del tráfico sin recopilar datos personales ni biométricos. Las cámaras con IA, por ejemplo, identifican qué tipo de vehículos circulan por una vía concreta. Hasta ahora, solo se diferenciaba entre coches y camiones; ahora es posible obtener detalles más precisos que facilitan soluciones para reducir la congestión.

El Bessó Digital, implementado en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), recoge datos de diversas plataformas públicas para crear simulaciones. Estas predicciones permiten anticiparse a escenarios y tomar decisiones informadas: “Si desviamos un carril en esta vía colapsada, ¿qué pasaría?”. Con el tiempo, este sistema podrá diseñar estrategias más eficaces, optimizando la movilidad urbana y mejorando la experiencia de los conductores.

La irrupción de la IA en la gestión del tráfico es, por tanto, un claro ejemplo de cómo la tecnología puede aplicarse en beneficio de toda la sociedad. Y si la pregunta sigue siendo quién debe establecer los límites y quién se beneficia de estos avances, en el caso del SCT, la respuesta parece evidente: ganamos todos.

