Catalunya y la financiación autonómica

El acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos prevé la instauración de un “sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal”, basado en la relación bilateral con el Estado. Según este nuevo modelo de financiación, la Generalitat gestionaría y recaudaría todos los impuestos soportados en Catalunya. Se contempla una contribución a la solidaridad interterritorial sometida a límites razonables.

El mismo acuerdo enuncia que se tendría que formalizar en 2025. Contra este tipo de propósito político de año nuevo, la comisión de comunidades autónomas del Senado ha emitido un informe sobre el acuerdo. Según el informe, la mayoría de los expertos que han comparecido ante la Comisión han expresado reservas sobre la constitucionalidad del acuerdo. Después de publicar académicamente sobre la cuestión, también me gustaría divulgar mi opinión.

En sentido opuesto a las conclusiones del informe senatorial, la Constitución española no contempla "dos sistemas" de financiación autonómica; de hecho, no impone ninguno en concreto. La Constitución admite modelos bilaterales o multilaterales, simétricos o asimétricos, más o menos autonomistas. Tal como reitera el Tribunal Constitucional, la Constitución española no predetermina el sistema de financiación autonómica. Esta misma interpretación es la que recuerda y adopta el informe de finales de 2011 de la comisión de estudio del Parlament catalán sobre un nuevo modelo de financiación basado en el concierto económico.

En esta y otras cuestiones relacionadas con la organización territorial del poder, la Constitución no determina un modelo concreto, sino unos procedimientos y mecanismos para configurar, a través de normas infraconstitucionales, el Estado de las autonomías. En una Constitución que admite una organización territorial muy diversa (por ejemplo, algunos territorios podrían ser gobernados de manera unitaria y otros de manera autónoma, con diferentes tipos o grados de descentralización), es lógico que la regulación de la financiación de unas eventuales comunidades autónomas sea abierta, indeterminada o flexible.

En lo que respecta a la financiación autonómica, la singularidad y bilateralidad conviven en tensión con la uniformización y multilateralidad. Mientras que la primera lógica impregna ciertos estatutos de autonomía, la segunda lógica inspira la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). La jurisprudencia constitucional ha dado protagonismo y preeminencia a la Lofca frente a los estatutos de autonomía.

Dicho esto, la trayectoria histórica muestra que las mejoras de la financiación autonómica normalmente se han forjado en una negociación entre Catalunya y el Estado, sobre todo en momentos de debilidad de las fuerzas políticas llamadas a liderar el Gobierno central. A fin de superar las resistencias iniciales, las consecuciones catalanas se han acabado extendiendo al resto de comunidades autónomas.

No debería sorprender el hecho que Catalunya haya sido motor de cambio de la financiación autonómica: una razón clave para diseñar una constitución territorial abierta y flexible era poder acomodar las demandas catalanas de autogobierno. La cuestión vasca, en cambio, se canalizó por la vía de la disposición adicional primera, la llamada “enmienda vasca”.

Durante el proceso de reforma del Estatut de autonomía de Catalunya (2005-6), ya se intentó establecer un sistema de financiación singular parecido al ahora acordado, pero fue rechazado por las Cortes Generales y después por el Tribunal Constitucional. Un problema jurídico relevante era el siguiente: una vez incorporada una cláusula en el estatuto de autonomía, solo se puede cambiar a partir de reforma constitucional o siguiendo los procedimientos de reforma del mismo estatuto. Los poderes centrales actuaron, pues, contra el desapoderamiento del legislador estatal.

Si esta vez se quiere ser más pragmático, más valdría que la Lofca habilitara expresamente la financiación singular para Catalunya. Entonces, el despliegue de este sistema se podría hacer por ley estatal ordinaria, como ya se usa para regular tanto la financiación común como la foral. También se podría hacer uso del artículo 150 (apartados 1 y 2) de la Constitución, que permite ceder, delegar y transferir facultades de titularidad estatal.

Establecer una financiación singular para Catalunya partir de estas vías jurídicas tendría que dar menos miedo a los poderes centrales, dado que el Estado podría reducir o condicionar la autonomía fiscal de Catalunya más fácilmente que si la financiación singular estuviera anclada en el estatuto de autonomía.