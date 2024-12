¿Por qué la política está cabreada y la gente no?

La polarización no es nueva en la política española. Alfonso Guerra (PSOE) y Pedro Arriola (PP) propugnaron esta manera de gestionar el conflicto político mucho antes de que los 'spin doctors' lanzaran esta teoría asociada al comportamiento de los votantes en las redes sociales. Es verdad que, en las plataformas, los algoritmos y los usuarios generan burbujas ideológicas que empujan a agruparse en comunidades de afines. Los gurús han convencido a los lideres que tiene más rédito alimentar una de esas burbujas antes que contribuir a definir, construir y administrar el interés general. El colmo de esa dinámica digital trasladada a la estrategia política es que los impuestos en España acaban llevando el nombre de las empresas a las que afectan. Este jueves una mayoría parlamentaria inédita en esta legislatura en la que están PP, Junts y el PNV tumbó la tasa Repsol y aprobó el impuesto Caixabank. Los asesores de unos y de otros lo vivieron como un giro de guion en la lógica de la polarización al cruzar los nacionalistas vascos y catalanes el Misisipi de la ultraderecha. Los ciudadanos entendieron perfectamente que en temas de fiscalidad PNV y Junts es lógico que estén más afines a Feijóo que a Sánchez.

Cerramos un año en el que la polarización ha generado una burbuja de burbujas y ha condenado a España a vivir bajo el gobierno de dos extremos aparentemente infranqueables, el famoso muro que definió el actual presidente en su investidura. Salvo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese enfrentamiento a cara de perro se ha visto en cada debate y, lo que es más preocupante, en cada votación. Y en muchos momentos ha tomado un tono bronco y ha intentado ocupar también con esa lógica algunos procedimientos judiciales. Conectar con el Congreso de los Diputados es conectar con la bronca muy al estilo de algunos timeline de X o de Bluesky, no seamos maniqueos. Pero la realidad social es muy diferente. Lo han demostrado, por ejemplo, los alcaldes de la zona cero de la DANA valenciana. En la conversación diaria de un ciudadano español en su entorno social y laboral es más probable que en un día se encuentre a 6 o 7 personas que votan al PSOE o al PP y a 3 que votan, respectivamente, a Podemos, Vox y a un partido de ámbito no estatal. Y con ninguno de ellos ni se vocifera ni deja de hacer tratos porque no se soportan ni tienen nada en común. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo en la política, que los dirigentes están más cabreados entre ellos que sus votantes. Vamos, que no les representan. Pero por motivos bien diversos a los que aludieron en el 15-M en su momento. De manera que no dejarán de decirse Feliz Navidad. Bon Nadal.

