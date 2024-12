En qué se parecen banqueros y futbolistas

El informe anual de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre los salarios de los banqueros de la Unión Europea ha vuelto a generar levantamientos de cejas y exclamaciones diversas.

En España hay 286 banqueros (o bancarios, según sea su relevancia) que ganaron más de un millón de euros en 2023. De ellos, un 40% se especifica que se dedican a la banca de inversión en sus distintas modalidades: desde operaciones de compra y venta de empresas hasta el desarrollo de estructuras financieras, ya sea de capital o deuda. El resto se reparte entre los responsables de gestión, departamento corporativo, banca comercial y gestión de activos. De estos 286, hay 32 mujeres, una de ellas, Ana Botín -aunque no la cita la EBA- , la mejor pagada como presidenta de Banco Santander: 13,78 millones. LA EBA, organización presidida por el español José Manuel Campa, exsecretario de Estado de Economía en el Gobierno Zapatero, cifra en 2.343 los sueldos millonarios en banca dentro de la Unión Europea.

¿Qué otro grupo de asalariados cuenta con un número similar de personas por encima del millón de euros en España y en la Unión Europea? Según FootyStats, el salario medio de los 218 jugadores con salarios registrados de la Liga es de 2,6 millones de euros anuales. En esta lista no se incluyen los salarios de siete clubes, entre los que se cuenta el Real Madrid, con lo cual es fácil de deducir que la cifra final puede ser equiparada con los financieros. Tampoco tiene en cuenta los ingresos que obtienen derivados de patrocinios y participación en eventos. Respecto a las mujeres futbolistas, solo se conoce a una que haya firmado un contrato superior a un millón: la barcelonista Aitana Bonmatí.

Tanto en la banca como en el fútbol de alto nivel estos salarios no son fruto de la casualidad. La ley del mercado opera a su antojo en ambos casos. La banca paga mucho más que los sectores industriales clásicos y genera remuneraciones más atractivas cuando gana más dinero por la repercusión del sueldo variable o 'bonus'. Un especialista en mover dinero y diseñar operaciones corporativas de quita y pon tiene más valor salarial que investigar fármacos, salvar vidas, educar niños o construir infraestructuras verdes. Que la banca sea uno de los negocios más regulados, o que haya sido el embrión de las grandes crisis financieras y económicas de nuestros tiempos no importa. De la misma forma que la mayoría de los ciudadanos no ven mal que se les apliquen más impuestos. La memoria no olvida los rescates bancarios que muchos estados tuvieron que aplicar desde finales de 2008 hasta 2013.

Los banqueros no tienen millones de aficionados que jaleen sus operaciones como sí tienen los futbolistas, grandes animadores del mercado del ocio. Esto los diferencia. Unos dicen que ayudan a traer el pan, los otros ofrecen el circo.

