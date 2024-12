Oriol Junqueras: el regreso

¡Volveré!, exclamó el general McArthur cuando abandonó Filipinas la tarde del 20 de marzo de 1942. La suerte le era aciaga. La toma de Manila por parte de los japoneses evidenció lo debilitada que había quedado la marina de los Estados Unidos tras el ataque a Pearl Harbor. En octubre de 1944, el militar más poderoso, polémico, soberbio y arisco de la segunda guerra mundial cumplió su palabra. Y liberó el archipiélago, dirigió su reconstrucción, lo desmilitarizó y democratizó las estructuras feudales del país. Tiempo después, la población que convirtió aquella esperanza en clamor de resistencia y frase para la posteridad le despidió con todos los honores.

No consta que Pedro Sánchez pensara en aquella figura cuando en 2016 le echaron de la secretaría general del PSOE por negarse a facilitar el Gobierno de Mariano Rajoy. La afrenta de sus compañeros le llevó a recorrer las federaciones socialistas para conseguir el apoyo de las bases más proclives a él que a las nostálgicas estructuras. Y también volvió, reconvirtió a su partido y dos años más tarde lo instaló de nuevo en la Moncloa desde donde surfea a diario las olas políticas y judiciales más gigantescas que las procelosas aguas españolas han visto nunca, a pesar de que la economía le sonríe y el mundo se lo aplaude.

Tampoco se recuerda que haya mencionado al general norteamericano ni como historiador quien esta semana ha recuperado protagonismo en la política catalana e influencia en la española. Oriol Junqueras Vies (Barcelona, 11 de abril de 1969) ha vuelto a la presidencia de Esquerra Republicana tras medio año de reflexión y escucha de sus colegas ideológicos para preparar su retorno y enfrentarse a sus rivales. Y aunque apuntó entonces que la decisión de apartase la tomaba por responsabilidad tras los tristes resultados electorales, el proceso ha evidenciado las largamente disimuladas diferencias personales avaladas ahora por el resultado: 52% de apoyo. Mayoría clara que no esconde ni a la refractaria mitad hacia su persona ni el temor de los vencidos a las represalias. De momento, ya ha destituido al responsable de investigar los infaustos carteles de los hermanos Maragall y el alzheimer. Caso turbio y vergonzoso que, mientras no se aclare con determinación, seguirá extendiendo la sombra de la sospecha sobre quienes han recuperado el mando en plaza que entonces tenían y parece que silbaron.

Como McArthur, Junqueras también tiene mucho trabajo por delante. Recoser la herida no es fácil y requiere de la generosidad y la misericordia que predica la religión que él practica. Además, debe decidir sobre los apoyos a los socialistas catalanes allí donde sus votos cuentan para recuperar protagonismo y cuota de poder, pero también a un Gobierno español a quien su rival independentista pone diariamente en un brete para hacernos creer que negocia mejor cuando es obvio que su preeminente es la situación personal de su líder.

También Junqueras está pendiente de la amnistía, pero el indulto tras la cárcel le acerca a lo más parecido a la vida normal excluida la inhabilitación que, por limitarle, no le permite siquiera impartir clases. Esto no priva al culto observador y hábil predicador concluir que ERC tiene que volver a conectar con la sociedad. La pregunta es: ¿qué sociedad? ¿La reacia a su persona, la que ha pasado página de los años desolados o la que no confía en quienes les fallaron?

