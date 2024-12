Brotes verdes insuficientes en productividad

Agencia ATLAS / Foto: EP

La prestigiosa revista 'The Economist' ha calificado a España como la mejor economía del año 2024. A la vez, llegan noticias sobre la baja productividad del país. ¿En qué quedamos? El artículo de 'The Economist' no hace ninguna referencia específica a la productividad, sino que se basa en las buenas perspectivas del PIB, el dinamismo del mercado laboral, el control de la inflación, y la evolución de los mercados financieros. Pero, aunque este año los datos económicos hayan sido efectivamente positivos, la mejora de la productividad es esencial para poder mantener la competitividad y el crecimiento en años venideros.

En pocas palabras, la productividad consiste en ser capaz de hacer “más con menos”. El “más” se refiere a bienes y servicios mientras que el “menos” pueden ser horas laborales (productividad laboral), un mejor aprovechamiento del capital (productividad del capital), o bien la intersección de los dos (lo que se denomina productividad total de los factores).

Miremos atrás para recordar cómo ha evolucionado en los últimos años este último indicador. El periodo 2013-2022 fue nefasto: ¡solo un 0,4% de mejora en una década! A pesar de tratarse de una evaluación en plena resaca poscovid, el dato es preocupante. Pero 2022 ya queda atrás; ¿qué ha pasado en los dos últimos años? Pues bien, en 2023 se produjo una mejora del 1,17% y, hasta el tercer trimestre del 2024, se ha registrado una mejora del 2,49% (según datos del INE y la Fundación BBVA-IVIE). La productividad ha mejorado y esto serían excelentes noticias… si no tuviéramos ninguna otra referencia a nuestro alrededor.

Si nos comparamos con la Unión Europea, con los crecimientos registrados estos últimos dos años todavía quedamos lejos de la media; por lo tanto, evolución positiva pero muy insuficiente. Y si nos comparamos con Estados Unidos, por no hablar de algunos países asiáticos, lo tendríamos que calificar de muy deficiente. Los deberes a hacer son ingentes. Vamos paso a paso.

Primero, habrá que ver el impacto de la polémica reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas. ¿Trabajar menos horas por el mismo precio y hacer el mismo trabajo? Si esto es viable, aumentará la productividad por hora trabajada. Pero está claro que solo es alcanzable en trabajos donde la presencialidad no sea necesaria y, probablemente, se requiere de una inversión en capital que permita esta mejora en la eficiencia. Y, de hecho, es precisamente la inversión en capital en la que el país está más atrasado. Un aumento significativo de esta inversión se traduciría en una mejor productividad.

Segundo, se requieren cambios en la composición porcentual de los sectores que conforman nuestra economía, porque no todos tienen el mismo potencial de aumento de la productividad. El turismo es uno de los que son menos susceptibles de hacer “más con menos”. En cambio, sectores con más potencial productivo son, por ejemplo, las finanzas, la investigación y, en definitiva, aquellos con un fuerte componente tecnológico. Se trata de sectores de actividad que van acompañados de puestos de trabajo cualificados, que pueden hacer más palanca en el aumento de la productividad y que dejan atrás modelos empresariales basados en mano de obra con sueldos bajos.

Tercero, conviene que el sector público se lo ponga fácil al sector privado. Reducir la burocracia y automatizar el máximo algunos procesos para liberar tiempos para actividades que aporten valor añadido. De aquí la importancia del grupo de trabajo que está repensando todo esto en Catalunya.

Cuarto, conviene hacer una buena integración entre los recursos laborales y la inversión en capital. Aprovechar la oleada de la inteligencia artificial y ser ágiles a la hora de adaptar las funciones profesionales. Las previsiones más optimistas estiman incrementos de la productividad en torno al 40%. Es una oportunidad para las empresas que han ido perdiendo competitividad los últimos años para reposicionarse. Actualizar conocimientos y procesos y volvernos todos más flexibles. La capacidad de desaprender y de gestionar el cambio será una cualidad esencial para los tiempos que tienen que venir.

A las puertas de las fiestas, un artículo sobre productividad puede dar la sensación de una posible deshumanización de la economía. Esto no pasará. Las personas estamos en el centro de todo. Sin vida, ninguna tecnología ni ningún indicador de productividad tienen sentido.