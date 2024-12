De izquierda a derecha, Rodrigo Sorogoyen, Iria del Río y Francesco Carril en el rodaje de 'Los años nuevos' / Manolo Pavón / Movistar Plus+

«¿Cómo estás?», pregunta ella. «Bien… mal… la vida», responde él. El mejor modo de definir ‘Los años nuevos’ es este fragmento de diálogo entre sus protagonistas. Bien, mal, la vida. La nueva serie de Rodrigo Sorogoyen ha despertado elogios descomunales y un puñado de críticas que perciben un exceso de tristeza en los protagonistas y cierto aburrimiento al ver la vida pasar. Para despejar dudas, admito que formo parte entusiasta de los primeros. ‘Los años nuevos’ no la ves, la habitas. Te reconoces en infinidad de momentos, en lo que eres, has sido o has podido ser. Es de una honestidad apabullante y rezuma esa espontaneidad de la ficción trabajada hasta la extenuación. Iria del Río y Francesco Carril regalan dos interpretaciones impecables de Ana y Óscar.

Diez capítulos, diez finales de año para dos protagonistas que transitan por la treintena y un guion excelente que dice lo justo e invita al espectador a completar lo que calla. Quizá es ahí, a través de esos huecos, que cala este viaje emocional por el amor y el desamor. Al fin, una profunda historia existencial vestida de aparente cotidianeidad. Ana y Óscar son unos protagonistas imperfectos. A través de ellos, vemos múltiples modos de amar, equivocarse, rectificar y sobrevivir.

Hay valentía en la decisión de Sorogoyen y de las cocreadoras Sara Cano y Paula Fabra al poner el foco en una historia íntima, tan grandiosa, tan fundamental como la vida misma. Es valiente porque, con su aparente simplicidad, consigue imponerse al ruido en el que estamos inmersos, ese bombardeo constante de mensajes en los que prima la negatividad y la crispación. Vivir entre la inmediatez y la urgencia, entre el blanco y negro, entre la ansiedad y la depresión, desenfoca y extravía, genera impotencia. Es algo más que anecdótico, es una cuestión política. Porque, como apunta el personaje de Ana, «confiar permite ilusionarse y la ilusión da fuerza, permite que pasen cosas». Un buen recordatorio para cuando nos sentimos perdidos en el laberinto de la desconfianza.

