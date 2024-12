¿Por qué la economía va bien y los empresarios no están contentos?

Estamos en vísperas del periodo vacacional de Navidad. Y es el momento de hacer balances. En el terreno macroeconómico, las cosas en España no podrían ir mejor. The Economist acaba de proclamar que es la economía más dinámica de la OCDE en el 2024. Y el Banco de España pronostica que el PIB acabará creciendo un 3,1%. Si hace unos años nos hubieran dicho que España podía crecer por encima del 3% mientras Alemania y Francia estaban prácticamente en recesión no lo hubiésemos creído. Pero, sí, llevamos dos años en esta dinámica. Básicamente, porque el modelo alemán ha entrado en crisis por la tormenta perfecta creada con el incremento del precio del gas ruso y la caída de la demanda de lujo en China. Francia lleva más tiempo desnortada.

A pesar de esta bonanza, el empresariado sigue sin mirar con buenos ojos al gobierno de Pedro Sánchez. Este hecho es más disruptivo en la trayectoria de los gobiernos socialistas que el entendimiento con los nacionalistas. Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero nunca tuvieron una relación tan agria con el empresariado, o al menos con los representantes del empresariado. No hay duda de que la coalición primero con Podemos y ahora con Sumar ha incidido en esta dinámica. Para el empresariado, los buenos indicadores macroeconómicos responden en buena parte a razones coyunturales, como, por ejemplo, el alud de fondos públicos que llegan desde la UE, el nuevo cómputo del paro o el comportamiento extraordinariamente positivo del turismo alentado por la inestabilidad en otras zonas del Mediterráneo. Y contra esos buenos resultados que pueden cambiar en cualquier momento, la coalición está imputando costes en materia laboral e impositiva de carácter permanente. Los últimos ejemplos serían la reducción de la jornada laboral y los impuestos a la banca y a las energéticas. Gastos estructurales contra ingresos coyunturales. Cualquier auditor emitiría, como mínimo, una salvedad e incluso una opinión desfavorable. Y no porque los empresarios piensen que no hay que mejorar los salarios, sino que entienden que hay que vincularlos a la productividad y a la competitividad porque si no en caso contrario acaban ahuyentando la inversión al lastrar la rentabilidad. Y tampoco porque se nieguen a pagar impuestos sino porque no pueden cambiar cada año y mucho menos cada semana como estamos viendo estos días.

A lo largo de sus gobiernos, Sánchez ha ido perdiendo o quemando algunos de los amortiguadores que tenía de estas tensiones. Primero, por la conversión a la heterodoxia de la exvicepresidenta Nadia Calviño. Luego, por su marcha que se sumó a la de Iván Redondo. Ahora, la única persona del entorno de Sánchez que genera confianza en los entornos empresariales es el president Salvador Illa. Y los únicos empresarios que respetan en público al gobierno son los catalanes, especialmente Foment del Treball. Es en este contexto que Junts, a pesar su de trayectoria errática, recupera interlocución con el empresariado que tiene más intereses que ideología. Un momento inédito.

