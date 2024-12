Cuando la muerte acecha en el camino

El extraordinario y discreto empresario Isak Andic encontró la muerte en el camino de los peregrinos que se encarama por la sierra de Montserrat, mayormente excursionistas que, como Andic, salen a gozar de la naturaleza, del esfuerzo al aire libre, hábito muy catalán que no distingue de clases y que invita a contemplar, en pie de igualdad, un paisaje imponente. Una actividad deportiva que ya no desdeña entre ricos y pobres aunque, durante muchos años, el montañismo fuera una afición de clases pudientes. Sobre todo en su prólogo. Los que se retaron a subir las cimas más altas fueron aristócratas. Las clases trabajadoras y los aldeanos que vivían cerca del monte no estaban para esos trotes ni menesteres. Bastante dura era ya su existencia.

El catalán más rico, según 'Forbes', se despeñó en un recodo del camino de las Feixades, que desde las Coves de Salnitre sube hasta la Santa Cova, remanso de paz donde se venera a la Moreneta, la virgen de la sierra que enamoró al poeta Jacint Verdaguer. Fue allí donde unos pastores encontraron la talla de madera, por mucho que una reproducción de esta, sobre el altar de la Basílica de Montserrat, sea el reclamo al que acuden anualmente centenares de miles de turistas y peregrinos para venerarla, besarla, rogarle amparo o, a menudo, pedirle un deseo.

A saber si algo le pidió el excursionista Andic cuando pasó por el sendero que serpentea la falda de la cara sur de Montserrat hasta encaramarse a los dominios de la abadía, en plena celebración del milenario de la montaña sagrada.Tal vez un despiste fatal o un tropiezo inoportuno hicieron que Andic se precipitara al vacío. O un cierto cansancio tras la subida y el descenso, entre diez y catorce quilómetros y 500 metros de desnivel, dependiendo del trayecto. A saber.

Andic deja tras de sí un imperio, una multinacional de un tamaño colosal para Catalunya, que levantó con su ingenio, esfuerzo y precocidad. Eso sí, lejos de las fortunas mundiales, a las que solo puede equipararse en España otro empresario textil, el gallego Amancio Ortega, que juega en la liga de las estrellas, la de los aristócratas tecnológicos de Silicon Valley como Elon Musk. Sea como fuere, que en paz descanse, deja una huella digna de admiración.

