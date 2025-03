El fin de la profecía malthusiana

Compras navideñas y turismo en Barcelona / ÀNGEL GARCÍA/BLOOMBERG

Hace unas semanas, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de habitantes. La cifra provocó controversia y una lógica preocupación teniendo en cuenta que hace apenas 200 años éramos unos 1.000 millones. Ocho mil millones son muchos, desde luego, pero la pregunta relevante es si somos demasiados. ¿Será sostenible un planeta que, a mediados de siglo, rozará los 10.000 millones? ¿Habrá comida para alimentar tantas bocas? La pregunta es antigua y ha sido contestada habitualmente de modo alarmista. Sobre todo, desde que Thomas Malthus, un clérigo anglicano y prestigioso demógrafo advirtió, a finales del siglo XVIII, que mientras la población progresaba de forma geométrica, la disponibilidad alimentaria lo hacía de forma aritmética. La consecuencia de semejante teorema era aplastante: si no se frenaba el aumento de población, el mundo padecería hambrunas bíblicas. Dos siglos más tarde, las predicciones de Malthus no se han cumplido. La población sigue creciendo, pero menos, y los alimentos producidos no paran de crecer, aunque en el mundo siga habiendo hambre pero por razones que tienen más que ver con la desigualdad que con la demografía.

Las teorías de Malthus sostenían que nunca habría capacidad para alimentar tantas bocas, y las condiciones en las que malvivían y morían millones de personas en los suburbios de los países industrializados y en el llamado Tercer Mundo parecían darle la razón. A pesar de la altísima mortalidad infantil, las muertes prematuras, las epidemias y las guerras, daba la impresión de que las curvas del crecimiento demográfico y de la disponibilidad alimentaria nunca llegarían a encontrarse. Hasta que la realidad empezó a contradecir tanto pesimismo. Las tasas de natalidad empezaron a caer, y los progresos tecnológicos aplicados a la agricultura multiplicaron de manera exponencial la disponibilidad alimentaria. Por supuesto, el hambre sigue siendo una realidad para más de 800 millones de personas y más de 600 millones viven en condiciones de pobreza extrema, pero la población crece cada vez menos y la productividad agrícola no para de crecer.

Malthus y sus seguidores han quedado en entredicho. Los datos de las últimas décadas confirman el cambio de tendencia, hasta el extremo de que las predicciones más aceptadas dibujan un pico de población que no llegará a los 11.000 millones hacia el año 2060, a partir del cual la población mundial comenzará a decrecer. Son muchos los factores que han contribuido a ello, en particular el acceso de las mujeres a la educación y el trabajo, y no parece que esta tendencia sea reversible. Por otra parte, si en el mundo sigue habiendo hambre y miseria, no es porque la producción de alimentos haya quedada atrasada respecto de la demografía, como sostuvo Malthus. Es por la desigualdad que acompaña el crecimiento y por la necesidad de un cambio profundo en el sistema agroalimentario global, basado en un aumento de la productividad agrícola que permite pensar en una producción de alimentos suficiente y sostenible. Ello no supone que los 2.000 millones de personas más que tendrá el planeta de aquí al año 2050 no constituyan un desafío en términos de seguridad alimentaria y de los movimientos humanos que inevitablemente se producirán. Pero también constituyen una oportunidad para el declive demográfico y el envejecimiento que padecen los países desarrollados (incluida China). Que mueran menos bebés y menos madres, y que vivamos más años no tiene por qué ser una mala noticia. Puede incluso ser la mejor noticia con la que terminamos el año 2022.