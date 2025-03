Sacar de los despachos la ley de vivienda

Alquiler / economia

Los ritmos con los que trabajan los legisladores suelen ser más lentos que la realidad de la calle. Es comprensible, porque hay que asegurar las plenas garantías constitucionales, y no legislar por impulsos. Sin embargo, a veces la exasperante lentitud con que se pretende regular problemas urgentes causa la desafección entre la sociedad hacia la política. Especialmente, cuando esa lentitud se debe más a cálculos partidistas y a marcar terreno ideológico que al debate de la propia ley. Algo de esto hay en la ley de vivienda, o mejor dicho, en la ausencia de una ley de vivienda en España. Dos años después de que echara a andar el Gobierno de coalición que la presentó entre sus medidas estrella, la ley estatal apenas ha empezado su trámite en el Congreso. Primero, tuvieron que ponerse de acuerdo los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Podemos, en consensuar un texto sobre asuntos delicados como la regulación de precios del alquiler, y después, buscar los apoyos parlamentarios. La primera votación, el pasado 10 de marzo, salvada 'in extremis' con los votos de ERC, ya dejó ver que su aprobación no será fácil y que la negociación de las enmiendas será decisiva. A todo esto, se suman las reservas que suscitan algunos apartados de la futura ley en ámbitos jurídicos, como los dos informes desfavorables, no vinculantes, que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las mejores intenciones -defender el derecho a la vivienda- no pueden colisionar con un derecho a la propiedad tan defendible como el anterior ni generar una inseguridad jurídica que acabe produciendo el efecto contrario al que se busca.

Para completar el puzle, Catalunya ya tenía una ley de vivienda desde 2020, que limitaba el precio de los alquileres. Ley que fue aprobada en el Parlament y que ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional. Es paradójico que un motivo de su anulación haya sido que invade competencias del Estado, cuando aún no se ha desarrollado una ley estatal. De modo que la pelota vuelve a estar en el tejado del Gobierno, vinieron a recordar este lunes el ‘president’ del Govern, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras reunirse con el Sindicat de Llogateres.

La dificultad de acceso a una vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler de las grandes ciudades, es un problema que se podría resolver con una regulación que orientara las acciones necesarias. En este sentido, cierta intervención pública en los precios o en fiscalidad puede ser beneficiosa para evitar abusos, siempre que sea equilibrada (no todos los propietarios son fondos buitre). España necesita una ley de vivienda, pero una ley efectiva que permita a comunidades autónomas y a ayuntamientos desarrollar sus políticas públicas, no una que acabe bloqueada en los despachos o los tribunales.