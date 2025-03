El Mobile del optimismo

Mobile World Congress 2022 en Barcelona / Manu Mitru

El Mobile World Congress (MWC) de 2022 ha cerrado ya sus puertas. Una buena edición, concluyen sus organizadores, satisfechos por haber superado las expectativas. Aunque los focos estos días hayan estado más puestos en la guerra de Ucrania, que como es lógico domina el panorama informativo y ha restado relevancia al resto de noticias. Así, la gran cita de la tecnología móvil no ha acaparado el interés mediático de otras ocasiones, pero eso no significa que haya perdido ni un ápice su importancia, como escaparate mundial de avances tecnológicos y como gran impulsor económico de la ciudad de Barcelona. Es más, después de dos años de pandemia –recordemos: la edición de 2020 se anuló y la de 2021 funcionó a medio gas– el retorno de la actividad incesante que caracteriza el Mobile a los pabellones del recinto de Gran Via de la Fira de Barcelona era la imagen más esperada. De «emocionante» lo llegó a calificar John Hoffman, consejero delegado de GSMA y 'padre' del MWC. Y sin desmerecer las cifras económicas que prestigian al salón, lo intangible, esa parte emocional a la que se refería Hoffman, también es muy importante. Que el Mobile haya acogido a más de 60.000 visitantes este año y que empresas de hasta 160 países hayan expuesto en él sus novedades es uno de los mejores balances posibles, que borra de un plumazo los peores temores a los que se enfrentó el salón. En el apartado tecnológico, el MWC ha sido el de la expansión del 5G, la robótica y la inteligencia artificial, y el desembarco del metaverso (aún incipiente). El Mobile ha vuelto. Ha superado el reto y lo ha hecho con nota.

Barcelona también se ha visto beneficiada. Hoteles (10.000 plazas reservadas) y restaurantes han recibido un empujón de actividad muy bienvenido, y se estima un retorno económico de 240 millones de euros a la ciudad. Es casi la mitad del impacto de antes de la pandemia, en 2019, cuando se superó el récord de 100.000 visitantes, pero hay que tener en cuenta que la organización de la edición de este año todavía ha estado marcada por las restricciones por el coronavirus. Todo hace pensar que el salón seguirá creciendo en 2023, con permiso de la pandemia. Sería equívoco pensar que el influjo del MWC en Barcelona se restringe a la semana que dura la feria. La imagen de la ciudad perdura más allá, después de que los congresistas vuelvan a sus países. El éxito de la feria en sí, pero también el buen recuerdo que se lleven de su estancia en la ciudad los visitantes, sitúa el nombre de Barcelona como destino cosmopolita y de turismo de calidad. No solo en el ámbito turístico: también ha servido de polo de atracción para empresas tecnológicas innovadoras, encaminando la economía local a sectores de alto valor añadido.

El tándem Barcelona y MWC funciona con excelente resultado desde 2006, un vínculo que parece haberse reforzado tras la crisis del coronavirus. Ni siquiera cuando las tensiones del ‘procés’ se trasladaron a la calle rompieron ese vínculo. El contrato finaliza en 2024 y no han trascendido conversaciones formales sobre su renovación. Es evidente el interés de Barcelona en seguir acogiendo el salón, como también que es un pastel muy jugoso para otras metrópolis (no hay más que recordar el «iremos a por él» de la presidenta madrileña, Isabel Díaz-Ayuso, en 2019). Sin embargo, difícilmente la GSMA encuentre mayor disposición y alianza entre las administraciones de todos los niveles en acoger su feria tecnológica como la encontrará en la capital catalana.