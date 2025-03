La Fed y el BCE mueven ficha

Lagarde Christine Lagarde, se dirige a una conferencia de prensa después de una reunión del consejo de gobierno del BCE / Thomas Lohnes / AFP

Tarde o temprano la política de estímulos monetarios por la excepcionalidad de la pandemia tenía que llegar a su fin. Se sabía que no era algo indefinido, y los datos de crecimiento económico apuntaban a que tocaba una retirada. Sobre el guion, resultan coherentes las decisiones de la Reserva Federal (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE) de empezar a reducir sus respectivos programas de compras de deuda a partir del año que viene. A partir de aquí, empiezan los matices. Porque ni el panorama está tan claro ni las estrategias de las instituciones estadounidense y europea son iguales. Mientras que la Fed apuesta por que la economía de EEUU será lo suficientemente robusta como para que no sean necesarios más estímulos monetarios a partir de marzo, el BCE no las tiene todas consigo y se guarda un as en la manga y, aunque retirará la compra de deuda excepcional por el covid, mantiene y aumenta el programa de compra de deudas que estaba ya en marcha desde 2014. El objetivo es seguir teniendo flexibilidad para que los estados europeos no tengan problemas para financiarse en los mercados (y sigan endeudándose a precios más baratos). Ya hay indicadores que muestran un debilitamiento en el crecimiento del PIB de las grandes economías. Cuál de las dos estrategias, la de la Fed o la del BCE, acabe siendo más acertada dependerá en buena medida de cómo evolucione la inflación, actualmente en niveles preocupantes. Y aquí está el verdadero dilema: si el IPC se mantiene por encima del objetivo del 2% por mucho más tiempo (está en 4,9% en la zona euro), lo lógico sería que los bancos centrales subieran los tipos de interés para rebajar los precios, pero el efecto que podrían tener unos tipos altos en unas economías que no estuvieran del todo engrasadas podría ser muy perjudicial. El BCE, de momento, los mantiene en niveles históricamente bajos, y su directora gerente, Christine Lagarde, manifestó este jueves su voluntad de seguir así, pero habrá que ver cómo influye en futuras reuniones del consejo de gobierno el hecho de que la Fed ya haya anunciado que subirá los tipos en la segunda mitad de 2022.

Todo se reduce a dos grandes incógnitas: si la inflación es transitoria (y por lo tanto, no hay que actuar) y cómo la nueva variante ómicron (o cualquiera que pueda venir después) afectará a la economía. Aunque al principio el discurso dominante era que la energía era la que empujaba al alza el IPC, y que no se trasladaría al resto de sectores, ahora ya se ha visto que los precios altos, no solo energéticos, nos acompañarán más tiempo de lo previsto. Aun así, el BCE mantiene su confianza en que se acabarán moderando. La Fed no esperará a que eso ocurra y actuará antes. La contradicción entre ambos movimientos da cuenta de la incertidumbre actual.

Unos tipos de interés altos ayudan a rebajar la inflación, pero también encarecen los créditos, como las hipotecas, y desincentivan el consumo. Si esto ocurriera en un momento en que la ómicron obligara a adoptar nuevas restricciones y a reducir la actividad, sería difícil cuantificar las pérdidas que supondría para negocios ya golpeados por la crisis. La recuperación económica estaría seriamente comprometida. Y sería también difícil cumplir con unos Presupuestos como los de España para 2022 sin aumentar todavía más el déficit público, lo que sería contraproducente. Lagarde arriesga al no subir los tipos para contener la inflación, pero es más prudente que su homólogo americano ante los embates de una pandemia que ni mucho menos ha terminado.