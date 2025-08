Estos días de radio

portada-radio / periodico

La radio me acompaña todo el día. Por la mañana, mientras me ducho, desayuno y voy al trabajo. Al mediodía, volviendo a casa. Por la tarde, haciendo tareas domésticas. Y por la noche, para dormirme. Siempre está. Por la mañana busco energía y por la noche la radio tranquila (la que echo de menos de Joan Barril). Normalmente siempre encuentro el tono de mi rutina.

Pero estos días en que los medios hablamos todo el día del coronavirus y que las redes sociales multiplican el efecto pandémico, me ha costado más. La radio ha alterado el ritmo natural del día con más información y más palabra. También lo hemos hecho en la televisión. La velocidad con la que está pasando todo no nos ha permitido detenernos a las cosas pequeñas: los rincones, los márgenes o las esquinas. Ahora todo son grandes avenidas.

Los medios han cambiado las rutinas de producción de los programas. En la situación crítica hemos añadido la necesidad de no detener los medios con medidas de seguridad. En TV-3 se ha readaptado la parrilla por las circumstancias con una programación cuyo principal objetivo es informar e entretener. Nosotros hemos redibujado el programa 'Planta Baixa' con la voluntad de servicio público, de poner aún más énfasis en las minorías,y hemos habilitado un canal directo de comunicación para resolver las preguntas de los espectadores. La semana pasada recibimos miles. La gente tiene preguntas y los medios deben darles respuestas. Pero cada día que pasa sigo dudando. ¿Estamos encontrando el tono? ¿Estamos dedicando suficiente tiempo a encontrar espacios de humanidad? ¿Suenan suficientes canciones? ¿Se habla de libros o de historias que hay en la otra punta del mundo? En la radio, hay días que pienso que, puestos a alterar las programaciones, me gustaría escuchar a Jordi Beltran a todas horas. Me he dado cuenta de que si me gusta tanto la radio no es porque me da información, si no porque me hace compañía. También en estos dias donde cada dia es lunes y echo de menos los sábados por la tarde.