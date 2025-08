Nos vamos quedando con lo mejor

Una joven lee en una hamaca. / Julio Carbó

No creo que haya lecturas estivales, esos libros, supuestamente destinados al verano, que se guardan durante el resto del año a la espera de la tranquilidad y el descanso, el relajo, propios de estos días, sean los que sean. Tampoco pienso que unas historias sean más adecuadas que otras para esta época, novelas 'ligeras', con lo que ese adjetivo supone para lo literario, o que 'enganchen', un verbo que se las trae si se aplica a lo narrativo, al oficio de contar.

Lo mismo que en la escritura, al leer prima, así debe ser siempre, la libertad, la arbitraria y subjetiva elección de quien escoge un título concreto, sin importar el momento. Sí estoy convencida, en cambio, de que el ánimo es distinto a medida que se va acercando el veraneo, esa palabra que una determinada generación, la nacida en España en las décadas de los 70 y los 80, asocia con Nerja y su playa de La Caleta.

A mí este año el estío, con su canícula y su luz penetrante, cegadora, su pereza y su embotamiento, me ha encontrado agotada. Han sido meses, los previos, pero también los anteriores, diría que de dos años a esta parte, muy intensos, demandantes, y a ellos me he entregado sin medir las consecuencias que esa dedicación pudiera tener en mi salud, la mental y la física.

No me he cuidado, pocas veces lo hago, de ahí que hace unas semanas, en una de las últimas entrevistas a propósito de 'Otra versión de ti', esa novela de la que aún no he logrado desprenderme, sigue siendo piel, me sorprendiera diciendo que quería concederme el privilegio de la pausa. Eso dije, que iba a parar, me lo iba a permitir sin sentirme culpable, apremiada por el 'hacer', palabra que conjugamos en exceso, tanto en la realidad como en la ficción.

No fui consciente en ese momento. Fue después, al analizar lo que había respondido a la pregunta de si estaba escribiendo ya, de nuevo, otra historia. Aquella contestación mía fue una revelación. Me di cuenta entonces de lo exhausta que estaba, había llegado a ese límite que hay detrás del límite que te prometes a ti misma no traspasar jamás. Un par de días antes, una amiga que hacía tiempo que no me veía, desde finales de marzo, cuando publiqué el libro, me dijo que estaba muy delgada, a ver si comes más.

Sabe, porque además de conocerme me ha leído, que ese tipo de comentarios son gasolina que reaviva el incendio latente del trastorno de la conducta alimentaria que padecí. Es difícil explicar el regodeo que siento cada vez que alguien me transmite su preocupación por mi aspecto, qué mala cara, vaya ojeras, a ver si engordas un poquito, expresiones que, lejos de provocar mi reacción, que descanse, me reconfortan.

Al cabo de los días, volvimos a vernos y mi amiga me pidió disculpas, sé que no debí decirte eso, luego me sentí fatal; no te preocupes, no pasa nada, es que en mí eso tiene el efecto contrario al que buscáis. Venía, yo, de ver, en el Museo Guggenheim de Bilbao, una muestra de Helen Frankenthaler. “Con el tiempo, nos vamos quedando con lo mejor”. Así sintetizaba ella su defensa de un arte libre de cualquier regla cuando, al final de su vida, los artistas más jóvenes e involucrados políticamente despreciaban su compromiso con la belleza.

Hoy, contemplo su obra 'Conduciendo hacia el este', que pintó en 2002, con 72 años, y en ella vislumbro el amanecer, no el ocaso. Concederme el privilegio de la pausa. Eso haré, de ahora en adelante, sin que medie estación alguna. Sólo así, pasado el tiempo, habré preservado la belleza, me habré quedado con lo mejor.