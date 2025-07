El sionismo, en modo autodefensa

Benjamín Netanyahu, delante de una corbeta de la Armada israelí, en una imagen de archivo. / EFE

Casi dos años después de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, la facción más clarividente del sionismo ha entrado en modo autodefensa. La convicción cada vez más extendida de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza ha disparado las alertas en una parte de la sociedad israelí, en una facción del sionismo y en algunos de sus aliados internacionales. En este modo autodefensa, es esencial señalar a Binyamín Netanyahu como el culpable, personalizando en el primer ministro y sus socios radicales las barbaries que llegan a la prensa internacional gracias a un puñado de heroicos periodistas palestinos.

Bajo el impacto del 7-O, esta parte del sionismo y sus aliados no supieron ver que la envergadura de la respuesta a la atrocidad de Hamás suponía un reto existencial para Israel. Se alinearon para defender lo que llamaban el “derecho a la defensa de Israel”. “La venganza poderosa” de la que habló Netanyahu no les hizo reflexionar, aunque solo fuera por los antecedentes: desde 2009 y hasta el 7-O, los gobiernos encabezados por Netanyahu desencadenaron al menos cinco operaciones militares a gran escala en Gaza que causaron miles de muertos, cientos de ellos niños. Antes del 7-O, la situación humanitaria en la Franja ya era crítica. ¿Qué podía suceder si a Netanyahu —en apuros judiciales y al frente del Gobierno más extremista de la historia de Israel— se le daba carta blanca política, diplomática y mediática para vengarse sin ataduras de una masacre terrorista, el peor golpe en la historia del país, y de paso avanzar en su agenda personal y estratégica? Lo que estamos viendo.

Netanyahu no es un cuerpo extraño en Israel y, por tanto, en el sionismo. Al contrario, es una figura histórica de primer orden. Es el primer ministro con más tiempo en el cargo —17 años y subiendo—, elegido por los israelíes en tres mandatos diferentes (1996‑1999; 2009‑2021; desde diciembre de 2022). Desde la década de los noventa representa a la facción dominante de un debate presente en el sionismo desde que comenzaron a llegar los primeros colonos a Palestina, su Eretz Israel. Cuando se hizo evidente que la tierra no estaba vacía y que la población local iba a luchar por ella, surgieron dos corrientes sobre qué hacer con los árabes, que se han mantenido con el paso de las décadas bajo nombres diferentes: laboristas y revisionistas; pragmáticos y radicales; Ben Gurion y Zeev Jabotinsky; Shimon Peres y Ariel Sharon; halcones y palomas; hoy, Netanyahu y sus socios frente a la minoritaria oposición en Israel: acomodar de algún modo a la población local o bien llevar a cabo el proyecto de máximos, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra.

La facción que representa Netanyahu sostiene que no cabe sacrificar ni un centímetro de tierra. Su ecuación no es paz por territorios, sino la tierra (de Eretz Israel) y la gente (la mayoría demográfica del pueblo judío). Los palestinos, como se ha evidenciado en Gaza, deben elegir entre malvivir en enclaves de miseria, morir o irse. Convertida en brutal realidad su doctrina del puño de hierro, las consecuencias preocupan a la otra facción del sionismo, porque despojan a Israel del componente moral (el Estado creado para que no se repita la persecución y exterminio del pueblo judío), clave para entender lo sucedido desde Theodor Herzl hasta hoy. Los simbólicos reconocimientos de Palestina lanzan un mensaje: una tierra para dos pueblos. “El debate no es a favor o en contra de la indivisibilidad de Eretz Israel. Ningún sionista puede renunciar a la porción más pequeña de Eretz Israel. El debate es sobre cuál de las dos rutas nos lleva de forma más rápida al objetivo común”, dijo David Ben Gurion en 1937. De ahí el modo autodefensa.

El daño infligido por la guerra de Gaza a Israel es tan grande que es dudoso que un relevo de Netanyahu baste para repararlo. Otro, quizá aún más extremista, tomará el relevo. Esa parte del sionismo que ahora lo señala debería ofrecer una respuesta alternativa a la pregunta esencial de este conflicto: ¿cómo se puede ser un Estado democrático y, al mismo tiempo, gestionar a millones de personas a las que no se reconoce ciudadanía plena, derechos ni libertades porque no son judías? Porque la amenaza existencial real a la que se enfrenta Israel es definir cuál es su propia naturaleza. Netanyahu y su corriente ya han respondido a esta pregunta. ¿Cuál es la alternativa?