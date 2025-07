Cuidado con las vitaminas

Pastillas de vitamina B12. / FREEPIK

Supongamos que me han hecho una analítica de control. Yo me encuentro bien, pero me gusta vigilarme. Mi salud es importante para mí. Todos los resultados han salido dentro de los límites correctos, excepto el de una vitamina. ¡Estoy abajo de la vitamina! Ya lo he dicho, yo me encuentro bien, pero ¿y si es una advertencia de que algo no acaba de funcionar, aunque yo me encuentre bien?

No le quiero preguntar a mi médico: es un rancio y no receta nada ni por casualidad. Ya está decidido. Me compraré las vitaminas por internet y me las tomaré. Las vitaminas son buenas para la salud. No me pueden hacer daño, tan solo beneficiarme. Cuanto más vitaminas tenga mi cuerpo, mejor.

La realidad es que no es así de sencillo. Más no es mejor. Nuestro cuerpo recibe las vitaminas que necesita a través de la dieta. Una dieta equilibrada es suficiente para tener los niveles de vitaminas necesarios, a no ser que tengamos alguna patología muy concreta. Hipócrates dejó escrito: “Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”. Al fin y al cabo, los suplementos vitamínicos farmacológicos son medicamentos y, como todo medicamento, pueden tener efectos secundarios, incluso graves y, últimamente, los medios de comunicación hablan de ellos continuamente.

Vivimos en una sociedad obsesionada por una salud perfecta, y cualquier imperfección o desviación de los estándares hay que abordarla de inmediato.

A esto lo llamamos medicalización, la conversión en enfermedad, necesitada de tratamiento médico, de problemas que, hasta ahora, eran considerados como parte de la vida cotidiana: ser calvo, la pubertad, o tener niveles levemente bajos de vitaminas. Y la medicalización es casi más peligrosa que la enfermedad.

Tener una analítica impecable no es garantía de buena salud. Encontrar unos valores discretamente más altos o más bajos de aquello que se considera normal, no es, necesariamente, una patología. Los valores analíticos pueden tener variaciones biológicas.

No queramos hacer de aprendices de brujo. Hablemos con nuestro médico o médica y nos aconsejarán correctamente. En eso sí que nos jugamos la salud.