Carteles y curas

A diferencia de los carteles de las fiestas de Santa Eulàlia, que nadie recuerda, los de la Mercè a menudo generan polémica. Los de la Laia (quizás porque se utiliza el hipocorístico) suelen tener un aire infantil y blanco, mientras que los de la patrona de septiembre son más variados y puntiagudos y, por tanto, más susceptibles de generar pasiones. Por demasiado rompedores o por demasiado enigmáticos o por demasiado nacionalistas (o demasiado poco), o demasiado coloreados o por poco tradicionales. Desde 2016 se ha consolidado una línea estética que responde a un dictado conceptual: Mercè, como entidad generadora de la fiesta, ha dejado de ser la Virgen María para convertirse en una chica o una mujer o una niña que toma el nombre de la virgen católica y se convierte en símbolo de la ciudad, con connotaciones laicas. Y basta. De hecho, hace más de cincuenta años que en los carteles de la Mercè no salen ni la Virgen ni el Niño Jesús.

Por eso me ha sorprendido (¡incluso me ha divertido!) el comunicado del arzobispado que se queja del cartel de este año porque “se vulneran los sentimientos de los que veneran y respetan a la patrona de Barcelona”. Y más aún: el rector de la basílica, Fermí Delgado, ha dicho que se puede identificar a la chica que preside el teatrillo de varietés del cartel con la Virgen. "No hace falta ser sabio para verlo". Y más aún: habla de esta hipotética Mercè “ridiculizada” como de una “mujer, con sus formas, con una actitud licenciosa porque, en fin, ... muestra su ropa interior”. ¿Ah sí? ¿En serio que los responsables eclesiales ven todo eso? ¿De verdad que a estas alturas todavía están sorprendidos "por el hecho de que cada año el cartel introduce el uso de elementos religiosos" que hemos de suponer que solo ellos pueden autorizar? Señores del arzobispado, deben saber que desde el siglo pasado que no es así. Y que este tríptico del Barroco donde ustedes ven un símbolo religioso es, de hecho, un guiño a Moulin Rouge. No se escandalicen tanto, va, que 'dels pecats del piu, Nostre Senyor se'n riu'. Y 'els de la xona, la Mare de Déu els perdona'.