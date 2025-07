Móviles. / Miguel Angel Gracia

Siempre he sido mucho de ‘Las Teresines’ de La Cubana, la frase “si aquella puede hacerlo, yo también”. Hace tres años un programa de radio me lanzaba un reto: desconexión de dispositivo durante 48 horas. El equipo se rio: persona con responsabilidad al frente de proyectos, equipo y familia, la hiperconexión va implícita. Inviable. Sonreí: reto alentador que cumplí con creces, se convirtió en imprescindible en mi vida y lo recomiendo. ¡Bendita desconexión digital de cinco días por vacaciones!

Hablamos de tecnoestrés, la nueva enfermedad del siglo XXI. Causada por la incapacidad de gestionar de manera saludable las tecnologías y comunicación, con efectos en la salud mental, emocional y física. Enfermedad normalizada para ser común en la sociedad actual, de la cual no se habla a pesar de sufrirla gran parte de la población.

Realidad tapada. Aquello de que no se habla 'no existe', pero está, y lleva las personas que lo sufren a esconderse, con más carga. Uno de los problemas radica en el tabú de la salud mental, especialmente en el entorno laboral, empresa y trabajo. Lo que afecta a la salud física lo tenemos aceptado e incluido, no es el caso de la salud mental.

El segundo de los problemas es la carencia de formación de calidad mediante personas tituladas y expertas en igualdad y diversidad. Es un ámbito que pertenece a la igualdad, diversidad, inclusión y género, como remarca la Comisión Europea. No a la salud, tecnología o seguridad, erróneamente podemos pensar, en cuanto a las empresas, incluyendo en esta realidad el cambio cultural y empresarial.

En España hablamos de epidemia de problemas de salud mental. Estamos ante el aumento continuado de las bajas laborales por este motivo. La influencia del tecnoestrés en el absentismo es mucha. Con un crecimiento del 72% en 2024, en que la mayoría de cuadros son afortunadamente leves.

Es muy urgente tomar medidas concretas para prevenir, detectar y gestionar adecuadamente. Tema prioritario que hemos trabajado inaugurando el Mes Europeo de la Diversidad que he vivido en Bruselas: salud mental (tecnoestrés), género y acoso. Un claro objetivo marcado por Europa formando parte de mi día a día: hacer empresas sanas, saludables, justas, inclusivas y diversas. Empresas seguras para todas las personas.

¿Cómo lo hacemos? Tanto a nivel personal como al de las empresas, por una buena salud y seguridad, con responsabilidad y formación.

Laboralmente, pasa por los límites en el uso de la tecnología, horarios y correcta gestión del tiempo, recayendo en la empresa con un claro protocolo.

Individualmente tenemos nuestra responsabilidad. ¡Ejerzámosla! Añadimos al anterior la autoimposición de tiempo de desconexión digital total. Por imposible que parezca de entrada... ¡Cuidémonos y amémonos!

El tecnoestrés afecta a cualquier persona. Indiferente en la edad, sexo, raza, procedencia, origen, cultura, formación, capacidad o discapacidad. Problema de crecimiento en pico.

El junio del 2022 por primera vez el Parlamento Europeo usó el término tecnoestrés, con Ayrin Pons, de mi equipo, y servidora presentes. Ningún profesional independiente más de nuestro territorio. Llevamos el concepto a nuestro país, introduciéndolo en el mundo empresarial. Semanas después impartía una conferencia en ESADE. Tres años imparables de asesorar formando empresas y personas en la materia.

Lo que realmente marca la diferencia en el éxito profesional no es el coeficiente intelectual, es la capacidad de gestionar el estrés, empatía y asertividad. Estamos ante una oportunidad extraordinaria porque se enseña y se forma en tecnoestrés.

Lo primero que tenemos que saber hacer es reconocerlo, y reconocer las tipologías y grados: tecnoansiedad, tecnofatiga y tecnoadicción. Para prevenir, detectarlo (si ya lo tenemos), gestionarlo y sanarlo. Así como abordar el origen y la causa de raíz.

¿Tienes dificultad para desconectarte? ¿Sientes que te pierdes algo importando sin wasap? ¿Nerviosismo o imposibilidad de salir de casa sin móvil? ¿Fatiga mental-visual al atardecer? ¿Diferencias tiempo personal/trabajo/ocio digitalmente? ¿Comes mirando un dispositivo? ¿Comidas en familia o amigos con teléfono en la mesa? ¿Tienes aparcado el móvil en el recibidor de casa? ¿Tienes tú el control de tus tiempos de vida? ¿O tienes una carencia de control que justificas por varios motivos obligacionales (laboral, personas a cargo, sociales) que en realidad son excusas? ¡No te agobies! Si estás atrapado puedes desatraparte y salirte.

El momento es ahora: ¡atrévete! En el súper, al pasear, hazlo sin teléfono, o lánzate directamente a pasar unos días sin conexión. Mírame a mí, ¡como ‘Las Teresines’! ¡Tú también puedes!