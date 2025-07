La unificación del término 'pasarlo bien' ha acabado con la diversión auténtica. El disfrute no es un concepto universal; al contrario, es personal e intransferible. Hay tantas formas de pasárselo bien como personas en el mundo. La diversión tampoco depende del calendario. A la pena o a la soledad les da igual si es 8 de agosto o 13 de marzo.

Así es la vida. Y luego están las redes sociales, que son otra cosa. A veces, la contraria.

Allí, la diversión es una calcomanía, una ilusión óptica consensuada. Un juego de espejos en el que todos nos imitamos sin saber muy bien por qué.

En ese universo paralelo (sepárenlo y añadan el plural: cabemos todos), la diversión veraniega debe cumplir unos mínimos imprescindibles: una puesta de sol en un lugar idílico, un viaje 'auténtico', un chiringuito de moda o un concierto 'único'.

Todo fotografiado, grabado y publicado.

Es el kit mínimo de felicidad compartida para no parecer un paria social. A partir de ahí, todo suma.

Yo me lo paso bien leyendo. Lo tengo complicado: no vende. No, en términos reales. No leo en playas paradisíacas, con el mar de fondo y dejando intuir mi flamante manicura del color tendencia del verano. ¿Cómo voy a leer así? Se requieren dotes de contorsionismo, que no tengo. Leo en casa, tirada en mi sofá y vestida de la forma más cómoda posible. La antifoto, vaya.

También salgo a cenar. Hay noches divertidísimas y otras que son un fiasco: falla el sitio, la comida, o fallo yo. Pasarlo bien necesita de muchas casualidades. En cualquier caso, ni yo ni las personas que me acompañan nos tuneamos como si nos hubiera abducido la 'jet set' de Puerto Banús. Nuestro atractivo es otro, y en un post desluce.

Hay días en los que no hago nada divertido, en los que no me soporto o en los que estoy agobiada o triste. Invierno emocional a 38 grados. Esos días, el verano me parece un tongo. Una publicidad engañosa. ¿Dónde está mi diversión sin límite?

Abro Instagram, salto de un muro a otro, contemplo felicidades ajenas, juego a encontrar las siete diferencias. Me cuesta.