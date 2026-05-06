Balance del Sant Jordi 2026: nuevo récord de facturación y cambios en las listas de los más vendidos

Se intuía nuevo récord tras otro Sant Jordi pletórico y multitudinario y, pese a cierta moderación en el crecimiento, el balance de la Cambra del Llibre de Catalunya vuelve a marcar una nueva plusmarca: en total, 26,7 millones de euros facturados, cifra ligeramente superior a la de 2025, cuando se registraron ventas por valor de 26,1 millones de euros, pero algo por debajo de los 27 millones que libreros y editores confiaban en alcanzar. También el número de ejemplares vendidos, que en 2024 fue de 1,9 millones de ejemplares, se mantiene estable en los 2 millones, prácticamente la misma cantidad de libros que se vendieron el año pasado. En cuanto a la variedad de títulos, ligero retroceso: de los 74.450 que se vendieron en 2025 a los 71.000 títulos diferentes que pasaron por caja el pasado 23 de abril.

En su comunicado, el Gremi de Llibreters desglosa las ventas por género: la ficción se lleva el 37,1% de las ventas; la literatura infantil y juvenil el 29%; la no ficción el 22,3%; y el cómic el 11,6%. El catalán sigue dominando tanto en la facturación (54,7%, por encima del 45,3% del castellano) como en todo el territorio catalán: es el idioma que más vende en Barcelona (52,80%), Girona (65,80%), Lleida (60,03%) y Tarragona (53,20%).

Además del balance económico, el Gremi de Llibreters también ha aprovechado para publicar las listas definitivas de libros más vendidos, elaboradas tras procesar los datos de las librerías catalanas adscritas en LibriRed, las ventas de los estands de la calle y estimaciones de Gfk. Una vez más, se insiste en que los más vendidos apenas representan el 7% de las ventas totales, pero en este caso lo significativo son los cambios de posición que desvela el listado definitivo. Así, el que el pasado 23 de abril fuera señalado como el libro más vendido de no ficción en castellano, 'Instrucción de novicias', de Ana Garriga y Carmen Urbita, cae hasta el octavo puesto y deja su puesto a 'Hábitos Atómicos', de James Clear.

En ficción en castellano, 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés, escala sube al segundo lugar mientras que el que ocupaba ese puesto, 'Maite', de Fernando Aramburu, se precipita al sexto. En ficción en catalán, Agnès Marquès se cuela entre los cinco primeros por delante de 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa, y 'Passeig de Gràcia: Història d'una família', de Roger Bastida.

A continuación, las listas definitivas de más vendidos:

Ficción en catalán

'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent. La Campana 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca. La Campana 'Després del naufragi (Una novel·la)', de Albert Sánchez Piñol. Univers 'No has estat mai sol', de Albert Espinosa. Rosa dels Vents 'La segona vida de Ginebra Vern', de Agnès Marquès. Columna 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa. Univers 'Passeig de Gràcia: Història d'una família', de Roger Bastida. Comanegra 'Les calces al sol', de Regina Rodríguez Sirvent. La Campana 'Peixos', de Eva Baltasar. Club Editor 'La ciutat de les llums mortes', de David Uclés. Destino

No ficción catalán

Manual de defensa del català, de Òscar Andreu. Univers On neix la llum: relat de la meva depressió. De la fragilitat a la resiliència, de Oriol Mitjà. Columna Anatomia de l'esperança, de Francesc Torralba. Destino Cuines pim pam, de Arnau París. Ara llibres L'última vegada que et dic adéu, de Natza Farré. Angle Editorial Impacte. Les cares del mal, de Carles Porta. La Campana Bola de drac i la filosofia: força, poder i destí en la construcció de l'heroi, de Claudio Kulesko. Blackie Books Garlanda: paraules, pèrdues i altres celebracions, de Maria Rovira. Blackie Books Érem tan joves, de Sílvia Soler. Univers Relíquia, de Pol Guasch. Editorial Anagrama

Libros infantiles y juveniles en catalán

Em dic Goa 10: Quin embolic, Goa!, de Míriam Tirado. B de Blok Valentina de Montblanc, de Míriam Bonastre Tur. Entredos Titó: excursió a la llegenda de Sant Jordi, de Cristina Jiménez Carbó. Estrella Polar Festa grossa 02: Sant Jordi i el drac, de Oriol Garcia Molsosa. Combel Els Faura. Entre el seny i el desig, de Mar Picó. Montena La llegenda de Sant Jordi (amb peces lliscants), de Gina Samba. Estrella Polar Tickniks 03: Vampi, de Meritxell Martí. Combel Titó: excursió amb dinosaures, de Cristina Jiménez Carbó. Estrella Polar El zoo d'en Pitus (còmic), de Sebastià Sorribas, adaptació de Carles M. Miralles i Galleta Maria. La Galera La llegenda de Sant Jordi. Amb mecanisme, de Emma Martínez. Estrella Polar

Ficción en castellano

La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza. Seix Barral La ciudad de las luces muertas, de David Uclés. Destino Comerás flores, de Lucía Solla Sobral. Libros del Asteroide Mentira, de Juan Gómez-Jurado. Ediciones B Una niña buena, de Elísabet Benavent. Suma De Letras Maite, de Fernando Aramburu. Tusquets Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega. Planeta La asistenta, de Freida McFadden. Suma De Letras Nunca estuviste solo, de Albert Espinosa. Grijalbo La península de las casas vacías, de David Uclés. Siruela

No ficción en castellano

Hábitos Atómicos. Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios, de James Clear. Diana Murdoku: 80 Acertijos de lógica y asesinatos, de Manuel Garand. Temas De Hoy Feliz menopausia: El método paara equilibrar tus hormonas, perder peso y decir adiós a los síntomas, de Sandra Moñino. Harpercollins Neurociencia para la vida real: los 10 pasos que mejoran tu cerebro, de Ana Ibáñez. Planeta Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan, de Karlos Arguiñano. Planeta Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Espasa Alzar el duelo: Cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma, de Paz Padilla. HarperCollins Instrucción de novicias, de Ana Garriga y Carmen Urbita. Blackie Books El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Herder Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría, de Victor Küppers. Plataforma Editorial

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