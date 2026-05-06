La 'diada' del 23 de abril
Balance del Sant Jordi 2026: nuevo récord de facturación y cambios en las listas de los más vendidos
Se intuía nuevo récord tras otro Sant Jordi pletórico y multitudinario y, pese a cierta moderación en el crecimiento, el balance de la Cambra del Llibre de Catalunya vuelve a marcar una nueva plusmarca: en total, 26,7 millones de euros facturados, cifra ligeramente superior a la de 2025, cuando se registraron ventas por valor de 26,1 millones de euros, pero algo por debajo de los 27 millones que libreros y editores confiaban en alcanzar. También el número de ejemplares vendidos, que en 2024 fue de 1,9 millones de ejemplares, se mantiene estable en los 2 millones, prácticamente la misma cantidad de libros que se vendieron el año pasado. En cuanto a la variedad de títulos, ligero retroceso: de los 74.450 que se vendieron en 2025 a los 71.000 títulos diferentes que pasaron por caja el pasado 23 de abril.
En su comunicado, el Gremi de Llibreters desglosa las ventas por género: la ficción se lleva el 37,1% de las ventas; la literatura infantil y juvenil el 29%; la no ficción el 22,3%; y el cómic el 11,6%. El catalán sigue dominando tanto en la facturación (54,7%, por encima del 45,3% del castellano) como en todo el territorio catalán: es el idioma que más vende en Barcelona (52,80%), Girona (65,80%), Lleida (60,03%) y Tarragona (53,20%).
Además del balance económico, el Gremi de Llibreters también ha aprovechado para publicar las listas definitivas de libros más vendidos, elaboradas tras procesar los datos de las librerías catalanas adscritas en LibriRed, las ventas de los estands de la calle y estimaciones de Gfk. Una vez más, se insiste en que los más vendidos apenas representan el 7% de las ventas totales, pero en este caso lo significativo son los cambios de posición que desvela el listado definitivo. Así, el que el pasado 23 de abril fuera señalado como el libro más vendido de no ficción en castellano, 'Instrucción de novicias', de Ana Garriga y Carmen Urbita, cae hasta el octavo puesto y deja su puesto a 'Hábitos Atómicos', de James Clear.
En ficción en castellano, 'La ciudad de las luces muertas', de David Uclés, escala sube al segundo lugar mientras que el que ocupaba ese puesto, 'Maite', de Fernando Aramburu, se precipita al sexto. En ficción en catalán, Agnès Marquès se cuela entre los cinco primeros por delante de 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa, y 'Passeig de Gràcia: Història d'una família', de Roger Bastida.
A continuación, las listas definitivas de más vendidos:
Ficción en catalán
- 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent. La Campana
- 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca. La Campana
- 'Després del naufragi (Una novel·la)', de Albert Sánchez Piñol. Univers
- 'No has estat mai sol', de Albert Espinosa. Rosa dels Vents
- 'La segona vida de Ginebra Vern', de Agnès Marquès. Columna
- 'Prometeu de mil maneres', de Carles Rebassa. Univers
- 'Passeig de Gràcia: Història d'una família', de Roger Bastida. Comanegra
- 'Les calces al sol', de Regina Rodríguez Sirvent. La Campana
- 'Peixos', de Eva Baltasar. Club Editor
- 'La ciutat de les llums mortes', de David Uclés. Destino
No ficción catalán
- Manual de defensa del català, de Òscar Andreu. Univers
- On neix la llum: relat de la meva depressió. De la fragilitat a la resiliència, de Oriol Mitjà. Columna
- Anatomia de l'esperança, de Francesc Torralba. Destino
- Cuines pim pam, de Arnau París. Ara llibres
- L'última vegada que et dic adéu, de Natza Farré. Angle Editorial
- Impacte. Les cares del mal, de Carles Porta. La Campana
- Bola de drac i la filosofia: força, poder i destí en la construcció de l'heroi, de Claudio Kulesko. Blackie Books
- Garlanda: paraules, pèrdues i altres celebracions, de Maria Rovira. Blackie Books
- Érem tan joves, de Sílvia Soler. Univers
- Relíquia, de Pol Guasch. Editorial Anagrama
Libros infantiles y juveniles en catalán
- Em dic Goa 10: Quin embolic, Goa!, de Míriam Tirado. B de Blok
- Valentina de Montblanc, de Míriam Bonastre Tur. Entredos
- Titó: excursió a la llegenda de Sant Jordi, de Cristina Jiménez Carbó. Estrella Polar
- Festa grossa 02: Sant Jordi i el drac, de Oriol Garcia Molsosa. Combel
- Els Faura. Entre el seny i el desig, de Mar Picó. Montena
- La llegenda de Sant Jordi (amb peces lliscants), de Gina Samba. Estrella Polar
- Tickniks 03: Vampi, de Meritxell Martí. Combel
- Titó: excursió amb dinosaures, de Cristina Jiménez Carbó. Estrella Polar
- El zoo d'en Pitus (còmic), de Sebastià Sorribas, adaptació de Carles M. Miralles i Galleta Maria. La Galera
- La llegenda de Sant Jordi. Amb mecanisme, de Emma Martínez. Estrella Polar
Ficción en castellano
- La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza. Seix Barral
- La ciudad de las luces muertas, de David Uclés. Destino
- Comerás flores, de Lucía Solla Sobral. Libros del Asteroide
- Mentira, de Juan Gómez-Jurado. Ediciones B
- Una niña buena, de Elísabet Benavent. Suma De Letras
- Maite, de Fernando Aramburu. Tusquets
- Llevará tu nombre, de Sonsoles Ónega. Planeta
- La asistenta, de Freida McFadden. Suma De Letras
- Nunca estuviste solo, de Albert Espinosa. Grijalbo
- La península de las casas vacías, de David Uclés. Siruela
No ficción en castellano
- Hábitos Atómicos. Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios, de James Clear. Diana
- Murdoku: 80 Acertijos de lógica y asesinatos, de Manuel Garand. Temas De Hoy
- Feliz menopausia: El método paara equilibrar tus hormonas, perder peso y decir adiós a los síntomas, de Sandra Moñino. Harpercollins
- Neurociencia para la vida real: los 10 pasos que mejoran tu cerebro, de Ana Ibáñez. Planeta
- Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan, de Karlos Arguiñano. Planeta
- Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Espasa
- Alzar el duelo: Cómo seguir viviendo para superar la ausencia y recuperar la calma, de Paz Padilla. HarperCollins
- Instrucción de novicias, de Ana Garriga y Carmen Urbita. Blackie Books
- El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Herder
- Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría, de Victor Küppers. Plataforma Editorial
Libros infantiles y juveniles en castellano
- Si fuéramos eternos, de Emma Gil. Ed. Martínez Roca
- Los chicos de Tommen 01: Binding 13, de Chloe Walsh. Montena
- K-Pop Demon Hunters: ¡Por los fans!, de K-Pop Demon Hunters. Montena
- Godeik 01: Godeik y la gema maldita, de Godeik. Destino Infantil & Juvenil
- Los ecos de Jude, de Joana Marcús. Montena
- Game Changers 02: Más que rivales, de Rachel Reid. Montena
- El Rulas 05: El Rulas y el Gran Concurso de Youtubers, de Animalize21. Destino Infantil & Juvenil
- Me Llamo Goa 10: ¡Vaya Lío, Goa!, de Míriam Tirado. B De Blok
- El Ruso 03: Viaje al centro del Cuchillas, de Alesgf. Destino Infantil & Juvenil
- Guiness World Records 2026, de Guiness World Records. Planeta Junior
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