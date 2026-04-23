TVBoy hace un grafiti en vivo de su cartel de Sant Jordi con la ‘senyera’: “Es importante que el artista escuche lo que dice la gente”

“Es el artista del dibujo de Sant Jordi”, cuchicheaban esta mañana los transeúntes con rosas que cruzaban plaza Catalunya. TVBoy -el artista urbano de los besos prohibidos- estaba haciendo un grafiti en directo. No tardó ni una hora en inmortalizar su famoso beso con la chica-dragón de los carteles oficiales. Esta vez con ‘senyera’. “Es importante que el artista escuche lo que dice la gente”, se justificó TVBoy tras la polémica. “Es bonito que haya polémica –se encogía de hombros-. Nos ayuda a crear debate de algo artístico”.

TVBoy, durante su grafiti en vivo. / PAU GRACIÀ

Sigue pintando con capucha, gorra y gafas de sol, como si en cualquier momento tuviera que salir pitando con los espráis. Ningún policía se ha atrevido hoy a pedirle la documentación. “A mí me gusta que me paren –sonríe él- aunque tenga permiso”. No, no ha perdido el alma grafitera, promete. “No la perderé nunca”.

TVBoy ha estado firmando carteles durante dos horas a unos metros de los escritores de paseo de Gràcia. Hora y media más por la tarde en el Born. Hubo fans que esperaron sin rechistar hasta 45 minutos para llevarse su Sant Jordi urbano. “Vale la pena la espera”, aseguraba un seguidor en la cola. “Solo para poder llevarme un poco de lo que hace a casa”. "Es el mejor año para ver Sant Jordi, por su cartel y su arte", añadía una italiana con su póster ya firmado. El artista estaba nervioso y emocionado. “El mundo real –compartía- es mucho más bonito que el mundo virtual”.

Un fan fotografía el grafiti en plaza Catalunya. / PAU GRACIÀ

“Es un día súper bonito –sonríe TVBoy tras las firmas-. Ha sido un honor poder ilustrar la imagen de Sant Jordi este año. He querido expresar a mi manera la tradición. En la leyenda, Sant Jordi mata al dragón. Y en mi cartel, le da una caricia. No solo se puede ganar con la fuerza –concluye-, también se puede ganar con el amor”.

La polémica de la 'senyera'

“Yo quería hacer tres carteles –intenta zanjar la polémica-. En uno sí que sale la ‘senyera’, y quería que los otros dos fueran más libres. Pero creo que también es importante que el artista escuche lo que dice la gente –añade-. Porque el ‘street art’ es un arte que está en la calle. Y como mucha gente lo ha pedido: ‘No hay senyera', 'no hay senyera’… Pues he puesto la ‘senyera’”, sonríe señalando su grafiti de hoy en directo.

Nombre sin capucha: Salvatore Benintende. Italiano con base en Barcelona desde hace 20 años. “Me siento parte de esta ciudad”, asegura. Precisamente fue un Sant Jordi el día que cambió su vida. El de 2017. Coincidía con el clásico Barça-Madrid. Apareció en la calle el primer beso de tornillo imposible: el de Messi y Ronaldo. Y, boom, se hizo viral. “Entonces no tenía permiso del Ayuntamiento –se ríe- Y ahora por primera vez en mi vida tengo un encargo oficial. Siento que se ha cerrado el círculo”.

Acaba de llegar de EEUU. “Como Rosalía –sonríe-, de Catalunya al mundo. Hay que abrir el arte hacia fuera”, apuesta. “Creo que es importante que un artista que trabaje en Barcelona se conozca también fuera”. Ha pintado 15 murales en Miami. También está haciendo exposiciones por toda Europa. “Es importante que el arte sea universal –señala-. El amor es un mensaje universal”. No solo con besos prohibidos, puntualiza. No quiere ser solo “el artista de los besos”. Tampoco un “Banksy 2”, aunque admire mucho al artista. “Quiero ser TVBoy”.

Este marzo, precisamente, TVBoy puso el foco en la identidad de Banksy en la plaza de Joanic: Robin Gunningham -el nombre al que apunta una reciente investigación de Reuters- sostiene un cartel en el que se desmarca de los rumores: “I am not Banksy” (No soy Banksy).

La semana pasada, dibujó un mural en el Astral de Open Arms antes de que partiera rumbo a Gaza: una cooperante abraza a un niño. “Un recordatorio incómodo y necesario”, justificó el artista en Instagram. “Nos llamamos humanos… pero serlo de verdad implica no mirar hacia otro lado. Esos niños podrían ser los nuestros. La única diferencia es la suerte de dónde nacimos”.

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No es el único Sant Jordi que hoy se ha subido por las paredes. Otro artista urbano, Alberto León, felicitó de buena mañana la Diada con un grafiti en la calle Sots Tinent Navarro. El mismo lugar donde en febrero puso a Bad Bunny a reivindicar la paz delante de Trump, La pieza comparte pared con una frase antigua bastante apropiada: “Plantem cara a la guerra”, se entrelee bajo el abrazo del caballero Sant Jordi con la espada a un lado.