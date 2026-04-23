Diada del libro y la rosa
Hoy 23 de abril, Sant Jordi, solo es festivo en estos lugares: ¿qué pasa en Catalunya?
En 12 provincias españolas hoy es un día no laborable, igual que en una treintena de localidades catalanas
El dragón sucumbe a la lectura y se convierte en un animal mejor en la campaña gráfica de la Generalitat para Sant Jordi
¿Cuándo es el puente de mayo? El próximo fin de semana de 3 días que llega en breve
Desde el 7 de abril, fin de Semana Santa, la vuelta al trabajo ya se ha convertido en una rutina y no parece dar tregua hasta el 1 de mayo, Día del Trabajador.
Sin embargo, algunas provincias españolas sí podrán disfrutar de un pequeño descanso hoy 23 de abril.
El Día de Sant Jordi, patrón de Catalunya y de Aragón, es una tradición arraigada en la cultura catalana. Los elementos centrales que envuelven este día son el libro y la rosa, y Barcelona suele ser el epicentro de esta celebración.
Sin embargo, la capital catalana no disfrutará de un día sin trabajo, ya que Sant Jordi no es festivo en esta comunidad autónoma.
Día de Aragón
Pero Sant Jordi, o San Jorge en el resto de España, sí que dará un descanso a Aragón como fiesta en toda la comunidad autónoma, como indica el calendario laboral oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El día festivo alcanza a sus tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel. El Gobierno aragonés establece esta fecha como no laborable en motivo de la celebración del Día de Aragón, vinculado a la festividad de Sant Jordi.
Memoria de la batalla de Villalar
También es festivo en Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora son las otras nueve provincias que también disfrutan de un día libre.
Sin embargo, no es por Sant Jordi (o San Jorge): la Junta de la comunidad fija el 23 de abril como el Día de la Comunidad (o Día de los Comuneros), un día que conmemora la histórica batalla de Villalar. En este día, las tropas de Carlos I derrotaron a los comuneros, artesanos, burgueses y baja nobleza sublevados que se levantaron en armas contra el rey para defender las libertades castellanas.
Puente de cuatro días
En ambas comunidades, como el 23 de abril cae en jueves, los gobiernos autonómicos han fijado el viernes 24 como no lectivo, lo que genera un puente no lectivo de cuatro días.
De esta forma, son 12 las provincias que tendrán el 23 de abril como día festivo. Además de estas dos comunidades, hay algunos municipios de otras regiones de España que también eligen este día como una de sus dos fiestas locales.
Festivo local en 26 localidades de Catalunya
Pese a no ser festivo autonómico en Catalunya, 26 localidades de esta comunidad sí han escogido el día de Sant Jordi como fiesta local. Según la lista oficial del Departament de Treball de la Generalitat, son las siguientes:
- Aldover (Baix Ebre, Tarragona).
- Alta-riba (Segarra, Lleida).
- Barberà de la Conca (Conca de Barberà, Tarragona).
- Bellcaire d'Empordà (Baix Empordà, Girona).
- Blancafort (Conca de Barberà, Tarragona).
- Camarasa (Noguera, Lleida).
- Castellar de n'Hug (Berguedà, Barcelona).
- Cercs (Berguedà, Barcelona).
- El Soleràs (Garrigues, Lleida).
- Els Omells de na Gaia (Urgell, Lleida).
- Gisclareny (Berguedà, Barcelona).
- Ivorra (Segarra, Lleida).
- La Baronia de Sant Oïsme (Noguera, Lleida).
- La Bisbal del Penedès (Baix Penedès, Tarragona).
- Les Avellanes (Noguera, Lleida).
- Llobera (Solsonès, Lleida).
- Montgat (Maresme, Barcelona).
- Navès (Solsonès, Lleida).
- Puigverd de Lleida (Segrià, Lleida).
- Sales de Llierca (Garrotxa, Girona).
- Sant Iscle de Vallalta (Maresme, Barcelona).
- Sant Jordi Desvalls (Gironès, Girona).
- Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva, Girona).
- Sant Pere Sallavinera (Anoia, Barcelona).
- Serra de Daró (Baix Empordà, Girona).
- Tarroja de Segarra (Segarra, Lleida).
Fuentes
- Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre las fiestas laborales para el año 2026 (Boletín Oficial del Estado).
- Conoce Castilla y León: Fiesta Autonómica (web oficial de la Junta de Castilla y León).
- Festes generals i locals a Catalunya (Departament de Treball).
- El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
- Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
- Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
- Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
- Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
- El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
- Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina