Sant Jordi amanece con hambre de récord y sin crisis de identidad

Se metió en un bonito jardín, quién sabe si como homenaje a la derivada floral de la jornada, el bueno de Eduardo Mendoza y la previa quedó un tanto enrarecida, pero la diada ha amanecido este jueves como siempre. Es decir, como nunca. Con hambre de récord, muchas ganas de libros y aún más de Sant Jordi. Con la ansiedad propia de un día marcado por el trasiego de tenderetes, rosas en volandas y escritores a la carrera, pero sin amago alguno de crisis de identidad.

Ante la duda, más Sant Jordi. Más de casi todo. Ya lo dijo el miércoles la pregonera de Sant Jordi, Ali Smith: "Ojalá Sant Jordi fuera contagioso". Ojalá, sí. Como un virus tropical en expansión que permite a los barceloneses reconquistar durante unas cuantas horas el centro de la ciudad. "Ojalá más días así para alimentar la esperanza", replica a primera hora de la mañana, libreros aún legañosos y floristas desperezándose, Francesc Torralba, premio Josep Pla con 'Anatomia de l’esperança' y mención de honor al más madrugador de la jornada. A su lado, Agnès Marquès enseña a un corrillo de periodistas la tinta verde "color bosques de Texas" con la que firmará, pluma mediante, ejemplares 'La segona vida de Ginebra Vern' mientras resume el sentido de la jornada. "Es el momento de ver la cara de la gente que hay al otro lado. Escribimos para esto", dice.

Foto de familia del desayuno de Sant Jordi / Ferran Nadeu

Para llegar a eso, sin embargo, hay que pasar primero por una Rambla abierta en canal, distopía de zanjas y laberintos para solaz de Gurb y compañía, y hacerse un hueco en el tradicional (y cada vez más abarrotado) desayuno de escritores en el Palau de la Virreina. He aquí, entre termos de café y cruasanes, el punto de partida de esos 3,7 kilómetros de libros, escritores y gente a paletadas. "Hay ciudades que celebran la literatura y otras como Barcelona que también la viven y la defienden. Es como si por un día la ciudad se declarase abiertamente romántica y más sabia", celebra desde la tarima el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A su alrededor, todo es hormigueo de escritores, intercambio de anécdotas y reencuentros eufóricos. Ali Smith saluda efusivamente ("¡my brother!") a Biel Mesquida, Eva Baltasar recuerda un año que un hombre se le presentó con 8 ejemplares de ‘Permagel’ para regalar a todos sus nietos y bisnietos y Núria Cadenes desactiva cualquier posible pega que se le pueda poner a la diada. "También hay mucha gente en un partido de fútbol o un concierto y nadie se queja", sentencia.

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Brindemos por eso, aunque sea con un "vaso imaginario de whisky escocés" como el que Ali Smith alza "por Barcelona, por Catalunya, por los libros y por Sant Jordi" o con ese chupito de ratafía que Màrius Serra sugiere a la autora de 'Gliff' como alternativ. No son horas, pero Smith, entusiasmada, toma buena nota.