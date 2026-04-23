Sant Jordi en primera persona
El Sant Jordi de Agnès Marquès: La gente viene con su vida bajo el brazo
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Si hubiera leído el libro antes, quizás hubiera hecho algo diferente en mi vida, me ha confesado hoy un lector. Hay quien te lee y hay quien viene, más que con tu libro, con su vida bajo el brazo.
Este Sant Jordi me he encontrado con un par de lectores que me han dicho: si hubiera leído antes ‘La segona vida de Ginebra Vern’, quizá hubiera actuado de forma distinta. Me alucina. Porque los libros son eso, al final, artefactos que nos cambian la vida y que pueden alterar su trayectoria.
Otra cosa muy bonita de este Sant Jordi ha sido el descubrir las lecturas compartidas entre mujeres: una madre, una hija o una hermana que compra un libro y piensa: es para mí, pero después se lo pasaré a mi grupo de amigas, o a mi hermana. Las mujeres nos pasamos todos los libros entre nosotras y eso es poderoso, aunque se vendan menos. Porque significa que el boca oreja existe. Y que la recomendación genuina funciona.
Hoy ha venido a verme una mujer con tres libros bajo el brazo. Teresa. Caramba, qué dispendio, le he dicho. Cada ejemplar era para sus tres hijas. Le he dedicado los tres y luego me ha confesado muy emocionada que una de ellas ha tenido un hijo, así que Teresa se ha convertido en abuela. Un nieto es vida, y ella justo acaba de pasar por un cáncer. Hemos tenido allí mismo una conversación que la ha animado a comprarse un cuarto ejemplar, para sí misma. Así que la conclusión es que está muy bien pasarse los libros, pero también tenerlos. Porque a veces son objetos que necesitas contigo. Yo si dejo uno, necesito que me lo devuelvan. Ella ha pensado algo parecido: que toda la familia tenga un ejemplar de ‘La segona vida de Ginebra Vern’. Ha sido un momento que no olvidaré, Teresa.
Y finalmente, hablemos del polen. Hasta los que nunca hemos tenido alergia hemos sufrido picores en la nariz, la garganta, tos… y pese a todo, hemos hecho todo lo posible por comunicarnos. Una mujer se ha acercado y, nada más mirarme, emocionada, se le han anegado los ojos de lágrimas. ¿La alergia, no?, le he preguntado, disimulando. Y yo, que soy de lágrima fácil, también me he puesto a llorar. Ha sido una conexión total. En resumen: un Sant Jordi fantástico. Y encima he conseguido una foto con Carme Riera, que me hace una ilusión bárbara. ¿Qué más se puede pedir?
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