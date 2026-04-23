Un Sant Jordi de fábula y polinización con Eduardo Mendoza y Regina Rodríguez Sirvent

Se metió en un bonito jardín, quién sabe si como homenaje a la derivada floral de la jornada, el bueno de Eduardo Mendoza y la previa quedó un tanto enrarecida, pero la 'diada' ha amanecido este jueves como siempre. Es decir, como nunca. Con hambre de récord, muchas ganas de libros y aún más de Sant Jordi. Con la ansiedad propia de un día marcado por el trasiego de tenderetes, rosas en volandas y escritores a la carrera, pero sin amago alguno de crisis de identidad.

Ante la duda, más Sant Jordi. Más de casi todo, incluidas toneladas de molesto polen, acaso la venganza de árboles por tamaño despliegue de papel en circulación, e inoportunas rachas de viento, combinación letal que lo tiñe casi todo de amarillo. Nada grave, en cualquier caso. ¿Otra manera de verlo? Sant Jordi poliniza Barcelona y se nos cuela hasta los adentros. Por lo demás, solazo a pleno rendimiento, gentío de impresión y la 'uclesmanía' campando a sus anchas de parada de parada. "¿No tenéis libros ya firmados? Que la cola está imposible", dice alguien en La Central. Difícil resumirlo mejor. A pie de calle, gente por todos lados, atascos ya rutinarios frente a la Casa Batlló y algún que otro tropiezo aparatoso con los separadores del carril bici. Puro Sant Jordi, vamos.

Mendoza, por cierto, lo firma todo y más. Pilas de ejemplares relucientes de 'La intriga del funeral inconveniente' y viejas copias de 'La ciudad de los prodigios'. Al final sí que será verdad que es el Día del Libro. Del suyo, concretamente. En la solapa de la americana, bien visible mientras firma y atiende a lectores, un dragón con una rosa. Todo en orden. "Da gusto. Que se repita todos los años", valora el escritor. ¿Será ese tipo que le hace sombra en cada firma un guardaespaldas? A saber. Que sigamos con la duda es lo mejor podía pasar.

Eduardo Mendoza firma ejemplares de su última novela / Jordi Otix

Tampoco Regina Rodriguez Sirvent, la gran triunfadora en catalán, parece dar abasto. Con un montoncito de palomitas como 'atrezzo' o avituallamiento, vaya usted a saber, firma sin descanso ejemplares de 'Crispetes de matinada' sin que la cola parezca menguar. Dos tandas de tres horas y la muñeca como una hormigonera.

La lista de los más vendidos, publicada por el Gremi de Llibreters a última hora de la tarde, confirma lo que ya se intuía: Regina Rodríguez Sirvent y Gil Pratsobrerroca barren en catalán y Eduardo Mendoza reina en castellano. ¿La sorpresa? Aramburu se impone a Lucía Solla Sobral, David Uclés y Juan Gómez Jurado, mientras que en catalán se cuela entre los cinco más vendidos Carles Rebassa, ganador del último premio Sant Jordi. En la 'foto finish', una facturación total de 27 millones de euros, casi un millón más que el año pasado.

¿Lo que no cuenta el ránking? El tirón de Irene Solà incluso sin novedad reciente, el club de fans de Jaime Bayly y el furor por Pol Guasch. Ver a Han Kang servirse ceremonialmente un té y Ali Smith brindando con un imaginario "vaso de whisky escocés por Barcelona por Cataluña por los libros y por Sant Jordi". El asombro y los ojos como platos, a pesar del puñetero polen. El milagro de Sant Jordi, como lo llama Javier Cercas.

Joël Dicker, que ya estuvo en la ciudad hace 14 años, sigue sin dar crédito. "Es mucho más que un éxito, hay verdadero amor. Vivimos en un mundo en el que muchas cosas que se compran no tienen valor, y los libros son exactamente lo opuesto, son algo significativo", explica el suizo mientras la kilométrica cola de lectores que aguarda bajo el sol empieza a impacientarse. El estadounidense J. D. Barker, de riguroso estreno, también alucina. "Un escritor pasa la mayor parte del día solo y esto es un gran chute de energía", señala, francamente abrumado.

Regina Rodríguez Sirvent firma ejemplares de 'Crispetes de matinada' por Sant Jordi / Jordi Otix

Una diada contagiosa

Como dijo el miércoles en su pregón Smit, "ojalá Sant Jordi fuera contagioso". Ojalá, sí. Como un virus tropical en expansión que permite a los barceloneses reconquistar durante unas cuantas horas el centro de la ciudad. "Ojalá más días así para alimentar la esperanza", replica a primera hora de la mañana, libreros aún legañosos y floristas desperezándose, Francesc Torralba, premio Josep Pla con 'Anatomia de l’esperança' y mención de honor al más madrugador de la jornada. A su lado, Agnès Marquès enseña la tinta verde "color bosques de Texas" con la que firmará, pluma mediante, ejemplares 'La segona vida de Ginebra Vern' mientras resume el sentido de la jornada. "Es el momento de ver la cara de la gente que hay al otro lado. Escribimos para esto", dice.

Para llegar a eso, sin embargo, hay que pasar primero por una Rambla abierta en canal, distopía de zanjas y laberintos para solaz de Gurb y compañía, y hacerse un hueco en el tradicional (y cada vez más abarrotado) desayuno de escritores en el Palau de la Virreina. He aquí, entre termos de café y cruasanes, el punto de partida de esos 3,7 kilómetros de libros, escritores y gente a paletadas. "Hay ciudades que celebran la literatura y otras como Barcelona que también la viven y la defienden. Es como si por un día la ciudad se declarase abiertamente romántica y más sabia", celebra desde la tarima el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Desayuno de Sant Jordi en el Palau de la Virreina / Ferran Nadeu

A su alrededor, todo es hormigueo de escritores, intercambio de anécdotas y reencuentros eufóricos. Ali Smith saluda efusivamente ("¡my brother!") a Biel Mesquida, Eva Baltasar recuerda un año que un hombre se le presentó con 8 ejemplares de ‘Permagel’ para regalar a todos sus nietos y bisnietos y Núria Cadenes desactiva cualquier posible pega que se le pueda poner a la diada. "También hay mucha gente en un partido de fútbol o un concierto y nadie se queja", sentencia.

El escritor David Uclés firma libros durante la diada de Sant Jordi, uno de los días más importantes de la cultura catalana, en el que se intercambian libros y rosas. EFE/Toni Albir / Efe

"Es absurdo, pero todo lo bonito es absurdo", resume Carlos Zanón mientras otea desde la distancia la cola que espera a David Uclés, serpenteante conga que ya atraviesa la calle Diputació a primera hora. Queda claro que el autor de 'La ciudad de las luces muertas' será uno de los nombres de la jornada. Él, por si las moscas, se ha venido a Barcelona con 14 bolígrafos de doble punta y muchas ganas de vivir una versión corregida y aumentada de su triunfal Sant Jordi del año pasado. "Ya he gastado el primero", proclama orgulloso tras una primera hora de rúbrica y selfi. "No dejes de alumbrarnos", le grita alguien.

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Vila-Matas, visiblemente sorprendido ante la cantidad de gente que arrastra el andaluz, bromea diciendo que a él el premio Aena le ha vuelto mediático. ¡A estas alturas! "Me paran por la calle porque se piensan que he ganado el millón", suelta a plomo. Eso sí: seguro que Uclés nadie le pide que firma un libro de Roberto Bolaño, como sí le ocurre al autor de 'El mal de Montano' a media mañana. Entre los debutantes, sorpresa absoluta, pasmo total. "Esto o se puede explicar," dice Gil Pratsobrerroca, autor del muy buscado y regalado 'El joc del silenci'. "Una mujer me ha venido y me ha dicho que ha superado una neumonía con el libro. He flipado", añade. Lo mismo con Lucía Solla Sobra, autora del libro-fenómeno 'Comerás flores' y sensación de Sant Jordi. "Es mi primera vez, también como lectora, y ahora quiero volver cada año. Me han venido a ver muchas Marinas y muchas supervivientes", explica. Como para perdérselo.