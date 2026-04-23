Sant Jordi 2026, en directo | Firmas de autores, paradas de libros y rosas y última hora del 23 de abril en Barcelona y resto de Catalunya

Fiesta en las calles

Marià Marín resalta que se trata del día en el que "todo el mundo sale a la calle, desde los más pequeños, a los adolescentes, los jóvenes y personas mayores". Esa, agrega, "es su potencia, pero también supone un reto a nivel logístico, de seguridad y de organización". Por ello, desde hace unos años en Barcelona y en otras ciudades se aplica "un modelo profesionalizado, con unos espacios específicos que se habilitan para la venta de libros y rosas, unos lugares que dignifican y singularizan estos oficios. Y una fórmula, que, además, garantiza que la participación del público sea más cómoda y segura". Ante la previsión de multitudes en las calles, los organizadores de la fiesta recomiendan el uso del transporte público o que se vaya a pie por los centros históricos. Informa Efe.