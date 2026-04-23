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Sant Jordi 2026, en directo | Firmas de autores, paradas de libros y rosas y última hora del 23 de abril en Barcelona y resto de Catalunya
Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas
Sant Jordi ya está aquí. La fiesta del libro, de las rosas y del amor llega este año con buen tiempo, alguna que otra polémica y, como es tradición, un aluvión de novedades editoriales para satisfacer la curiosidad de todos los lectores. Sigue en este directo la actualidad de una jornada que promete sonrisas, colas de buscadores de firmas, escritores y lectores desbordados por la emoción y momentos memorables como la visita de la Premio Nobel de Literatura Han Kang y un cierre de fiesta estupendo, el que ofrece tradicionalmente el suplemento literario 'abril' de Prensa Ibérica. Te lo contamos todo aquí.
Buscador de firmas de Sant Jordi 2026: horario y dónde firman los autores en Barcelona
No todo los días aterriza una premio Nobel de Literatura como Han Kang en pleno Sant Jordi o se celebra la vitalidad del sector con un nuevo récord de paradas de venta de libros y rosas en Barcelona, así que para que nadie pierda detalle, EL PERIÓDICO pone a disposición de sus lectores un buscador que irá actualizándose hasta el miércoles 23 de abril con los posibles cambios o cancelaciones que puedan surgir, con información facilitada por las librerías y las editoriales. ¿Dónde firma David Uclés? ¿Volverá a lancear Eduardo Mendoza al legendario (nunca mejor dicho) caballero medieval? ¿Descorcharán en Anagrama el champán que compraron el año pasado segundos antes de que Amèlie Nothomb cancelase su viaje a Barcelona? Ante la duda, el ‘click’. Consulte el buscador en este enlace.
La semana previa
En la semana previa a Sant Jordi, se han situado como los libros más vendidos las novelas 'Crispetes de matinada', de Regina Rodríguez Sirvent, 'El joc del silenci', de Gil Pratsobrerroca, en catalán, y 'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza, y 'Comerás flores', de Lucía Solla Sobral, en castellano. Mendoza se ha convertido en protagonista los días previos de Sant Jordi, tras asegurar que la festividad debería conocerse como el Día del Libro, unas afirmaciones que Tixis no quiso entrar a valorar y dijo que el escritor "quiso hacer una broma". Desde el Gremi de Llibreters, su presidente, Èric del Arc, aseguró que cuando uno piensa en Sant Jordi lo hace en el Día del Libro y al revés, mientras que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona recordó el "finísimo sentido del humor" de Mendoza en sus novelas.
europa press
Firmas de autores desde primera hora
La premio Nobel surcoreana Han Kang, la escocesa Ali Smith, el suizo Joël Dicker, el estadounidense J.D. Barker o la belga Amélie Nothomb son algunos de los escritores extranjeros que no se han querido perder el Sant Jordi de 2026. También firmarán sus títulos el barcelonés Eduardo Mendoza, después de que hace unos días pronunciara unas polémicas palabras sobre que Sant Jordi debería ser denominado sólo como el Día del Libro, o el ganador del último premio Nadal, David Uclés. Fernando Aramburu, Javier Cercas, Sonsoles Ónega, Carmen Mola, María Dueñas, Juan Gómez Jurado, Najat El Hachmi, Regina Rodríguez Sirvent, Albert Sánchez Piñol, Eva Baltasar, Carles Rebassa, Agnès Marquès o Gil Pratsobrerroca, contactarán, asimismo, con sus muchos lectores. Jóvenes autoras de romance juvenil, 'influencers', actores, cocineros, deportistas, cineastas y algún que otro cantante serán, asimismo, protagonistas de este Sant Jordi. Informa Efe.
Tráfico cerrado
En el caso de Barcelona, el tráfico estará cerrado en un perímetro que abarca varias calles del centro de la ciudad ya desde las 6:00 horas y hasta el final de la jornada.
Fiesta en las calles
Marià Marín resalta que se trata del día en el que "todo el mundo sale a la calle, desde los más pequeños, a los adolescentes, los jóvenes y personas mayores". Esa, agrega, "es su potencia, pero también supone un reto a nivel logístico, de seguridad y de organización". Por ello, desde hace unos años en Barcelona y en otras ciudades se aplica "un modelo profesionalizado, con unos espacios específicos que se habilitan para la venta de libros y rosas, unos lugares que dignifican y singularizan estos oficios. Y una fórmula, que, además, garantiza que la participación del público sea más cómoda y segura". Ante la previsión de multitudes en las calles, los organizadores de la fiesta recomiendan el uso del transporte público o que se vaya a pie por los centros históricos. Informa Efe.
Barcelona, el epicentro
En Barcelona, epicentro de la jornada, se ganan nuevos espacios, en un año en el que los tradicionales puestos de la Rambla se han tenido que trasladar al Portal de l'Àngel, Plaça Nova y Plaça de la Catedral, en el barrio Gótico, por las obras en esa céntrica vía. Sólo en Barcelona, habrá un total de 425 puestos de libros y flores en la docena de espacios profesionales de siete distritos, ocupando casi 4 kilómetros de longitud.
Todo a punto para un Sant Jordi con más espacios para libros y rosas en toda Catalunya
La Cambra del Llibre de Catalunya y el Gremi de Llibreters, tras meses de trabajo, han acabado de dar los últimos retoques para que Barcelona y el resto de ciudades y pueblos catalanes celebren este jueves una nueva fiesta de Sant Jordi con más espacios para la venta de libros y rosas que en años anteriores. Se prevén vender más de 75.000 títulos de libros diferentes, un total de dos millones de ejemplares, con una facturación en torno a los 26 millones de euros y que se comercialicen unos siete millones de rosas. Tanto el sector del libro como el de las floristas prevén una "buena jornada", en día laborable y soleado, de la que, en declaraciones a EFE, el secretario técnico del Gremi de Llibreters, Marià Marín, califica como la fiesta "más bonita del año y del mundo".
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