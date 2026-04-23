La primera parada de Policía Nacional por Sant Jordi atrae a numerosos ciudadanos: "La policía también es cultura"

"La policía también es cultura". De esta forma tan gráfica el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto, ha remarcado la presencia, por primera vez, de una parada de libros de la Policía Nacional en Sant Jordi. Se trata de un espacio en el que la ciudadanía ha podido adquirir y conocer de primera mano las 77 publicaciones impulsadas por la Fundación Policía Española en colaboración con la Policía Nacional, ya sea de divulgación sobre la historia y unidades del cuerpo así como los premios literarios que organiza la institución.

Prieto ha señalado que poner esta parada "es un paso más de la normalización de la Policía Nacional en Catalunya, un cuerpo imprescindible por la seguridad pública y la preservación de la libertad de los catalanes". Además, ha añadido que "la policía nos da esa seguridad que nos permite poder desarrollar nuestra vida con normalidad" y ha remarcado que "sin policía no habría ni esa libertad" y "la policía también es cultura y sin cultura no habría libertad".

Por su parte, la comisaria Maria Jesús Llorente, jefa del área de publicaciones de la Subdirección General del Gabinete Técnico y Directora Gerente de Fundación Policía Española, ha explicado que en la parada se encuentra toda la línea editorial de la Policía, sobre su historia, especialidades y áreas que la componen además de ejemplares de los premios de novela de la Policía Nacional.

"Hace dos años celebramos el bicentenario de la Policía, y hubo un gran resurgimiento sobre libros que hacen referencia al cuerpo", ha indicado la comisaria quien ha recordado que a partir de obtener estas publicaciones fueron participando en ferias del libro hasta decidir acudir este año a Sant Jordi. "Tenemos toda la línea editorial de la Policía y queremos que la gente la conozca, queremos difundir cultura y Policía", ha explicado la comisaria a EL PERIÓDICO.

Durante toda la jornada numerosos ciudadanos se han acercado a la parada para ver las obras que se venden. La comisaria Llorente ha asegurado que "estamos alucinando, estamos encantados, la gente viene a vernos porque no conocían que tuviésemos libros de la Policía y las novelas". También hay cuentos infantiles y se ofrece información sobre otras actividades de la Policía Nacional.

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Sin embargo, la presencia de la Policía Nacional no ha sentado bien a algunos sectores. Desde la CUP Barcelona han calificado de "inadmisible" que el Ayuntamiento de Barcelona haya permitido esta parada por Sant Jordi y lamentan que se la hayan negado a ellos.