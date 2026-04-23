La noche blanca de 'abril' pone la guinda a otro Sant Jordi triunfal

La obra de Dostoievski no es lo primero que le viene a uno a la cabeza cuando recibe una invitación para asistir a una fiesta. Un tipo que escribía cosas como "bebo para sufrir más profundamente" no parece el referente más razonable si lo que uno busca es un rato de inocente diversión a base de charla intrascendente bien lubricada, ustedes ya me entienden. Pero esta no es una fiesta cualquiera. Esta es la fiesta que 'abril', el suplemento literario de Prensa Ibérica, organiza cada año (y ya van cinco) en el Dry Martini para poner la guinda a la 'diada' de Sant Jordi. Y aquí sí está bien visto citar al bueno de Fiódor Mijáilovich mientras con una mano se sostiene un lujurioso Brandy Alexander y con la otra se caza al vuelo una croqueta de bacalao.

Lo de Dostoievski ha sido cosa de Álex Sàlmon, el director de 'abril', que este año ha decidido que la contraseña que permite franquear la puerta del Dry Martini y acceder al codiciado sarao libresco sea la frase "Nàstenka, jo l’estimo a l’abril", una versión libre del momento culminante de 'Noches blancas', una de las primeras novelas del autor de 'Crimen y castigo'. "Lo hemos elegido porque es el libro de moda en las redes sociales y entre los nuevos lectores", explica Sàlmon, que ejerce con su proverbial diligencia de anfitrión en esta francachela generosamente patrocinada por Aena, Codorniu, Planeta, Rakuten Kobo y Vueling.

Un momento de felicidad

Las noches blancas del título del libro hacen referencia a un fenómeno natural que tiene lugar en altas latitudes como la de San Petersburgo en torno al solsticio de verano, cuando la puesta de sol es tan tardía y el amanecer, tan temprano que apenas hay oscuridad. En la novela de Dostoievski, ese momento mágico e irreal simboliza una felicidad intensa y efímera. Visto así, no está mal traída la contraseña. ¿Qué otra cosa ha atraído hasta el guateque de 'abril' a estos centenares de personas que se agolpan alegremente en las salas del Dry Martini si no la persecución de un momento de intensa felicidad compartida? Bueno, tal vez habrá quien tenga razones más prosaicas para estar aquí, pero no dejaremos que esos aguafiestas nos arruinen la metáfora.

A la hora de abrir las puertas, nadie ha demostrado estar tan ávido de felicidad como el president de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha presentado en la fiesta con la puntualidad de un reloj suizo que adelanta un poco (según ha confesado él mismo, ha llegado antes de lo previsto después de abreviar un paseo por el centro de la ciudad a causa del gentío). Tras cumplir con los rigores del 'photocall', el jefe del Govern ha sido recibido por Javier Moll y Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, y por el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. También formaban parte del comité de bienvenida Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.

Ambiente en la fiesta del suplemento literario de El Periódico, Abril, en el Speakeasy 2026 /

No han tardado en unirse a los corrillos de la sala vip el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Otros representantes políticos presentes en la fiesta: Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya; Albert Dalmau, ‘conseller’ de Presidència; Sònia Hernández Almodóvar, ‘consellera’ de Cultura; Xavier Marcé, regidor de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona; la ‘exconsellera’ y diputada de ERC Ester Capella; el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández; la presidenta del grupo de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; el portavoz parlamentario de Comuns, David Cid, y el presidente del PP catalán y concejal, Daniel Sirera. Había más.

Un respiro merecido

Pero esto es una fiesta para celebrar los libros, así que nadie puede reprochar al contingente de escritores que muestren mayor entusiasmo que los políticos a la hora de las libaciones. Al fin y al cabo, les ha tocado a ellos lidiar durante todo el día con la muchedumbre y el polen de los plátanos en flor y tienen bien merecido el acceso a esos coloridos cócteles que han dado justa fama al establecimiento que regenta Javier de las Muelas. Ahí está Javier Aramburu, que ha llegado triunfal como una trompeta de caballería después de situarse entre los más vendedores de la jornada. Y Lucía Solla Sobral, que tampoco ha parado de firmar. Y Marta Giménez Serrano. Y Agnès Marquès, Mikel Santiago, Pilar Eyre, Juan Tallón, Espido Freire, Luis García Montero, Manuel Vilas, Miqui Otero, Gabriela Wiener, Santiago Roncagliolo, Andrea Genovart, Inés Martín Rodrigo, Toni Hill, Desirée de Fez, Ana Garriga y Carmen Urbita, Noelia Ramírez, Begoña Gómez Urzaiz y una larga lista que ahí sigue bebiendo y pegando la hebra.

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Y editores, claro: Núria Cabutí (Penguin Random House), Emili Rosales (Planeta), Idoia Moll (Alba), Juan Cerezo (Tusquets), Luis Solano (Aguilar), Carme Riera (Alfaguara), Joan Tarrida (Galaxia Gutenberg), Daniel Fernández (presidente del Gremi d’Editors de Catalunya), Patrici Tixis (presidente de la Cambra del Llibre de Catalunya)… Todos brindando por el éxito de la 'diada' y compartiendo un rarao momento de alegría compartida. No es una cosa menor. Ya lo escribió Dostoievski en el final de 'Noches blancas'’. "¡Dios mío! ¡Un momento de felicidad! ¿Acaso es poco incluso para toda una vida humana?". Hasta el año que viene.