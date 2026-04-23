Sant Jordi 2026
Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
El presidente del Gremi de Llibreters, Daniel Fernández, señalaba a primera hora de la mañana que se intuía un nuevo récord de ventas en la caja de Sant Jordi y, en efecto, la diada se ha cerrado, según el balance provisional del Gremi de Llibreters, con una facturación de 27 millones de euros. El 2025, la Diada de Sant Jordi se cerró con 26 millones de euros facturados y más de 2 millones de ejemplares vendidos. Los más vendidos, insisten cada año desde el gremio, apenas representan el 5% de los títulos que se despechan durante la jornada, pero uno de los entretenimientos favoritos del día es saber quién encabeza las listas de cada categoría. A continuación, la lista de los más vendidos.
Ficción catalán
1. "Crispetes de matinada", de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana)
2. "El joc del silenci", de Gil Pratsobrerroca (La Campana)
3. "Passeig de Gràcia", de Roger Bastida (Comanegra)
4. "No has estat mai sol", de Albert Espinosa (Rosa dels Vents)
5. "Prometeu de mil maneres", de Carles Rebassa (Univers Llibres)
Ficción castellano
1. "La intriga del funeral inconveniente", de Eduardo Mendoza (Seix Barral)
2. "Maite", de Fernando Aramburu (Tusquets)
3. "Comerás flores", de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide)
4. "Mentira", de Juan Gómez-Jurado (B)
5. "La ciudad de las luces muertas", de David Uclés (Destino)
No ficción catalán
1. "Manual de defensa del català", de Òscar Andreu (Univers Llibres)
2. "Anatomia de l’esperança", de Francesc Torralba (Destino)
3. "On neix la llum", de Oriol Mitjà (Columna)
4. "Cuines Pim Pam", de Arnau Paris (Ara Llibres)
5. "Impacte", de Carles Porta (La Campana)
No ficción castellano
1. "Instrucción de novicias", de Ana Garriga y Carmen Urbita (Blackie Books)
2. "Alzar el duelo", de Paz Padilla (HarperCollins)
3. "Hábitos atómicos", de James Clear (Diana)
4. "Rosalía, por ahí por Barcelona…", de Maricel Chavarría (La Vanguardia)
5. “Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría”, de Víctor Küppers (Plataforma)
Infantil y juvenil en catalán
1. "Em dic Goa 10 - Quin embolic, Goa!", de Míriam Tirado (B de Blok)
2."Ticnicks 3 - Vampi", de Meritxell Martí i Xavier Salomó (Combel)
3. "Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi", de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar)
4. "Sant Jordi i el drac", de Oriol Garcia Molsosa i Christian Inaraja (Combel)
5. "El zoo d’en Pitus", de Sebastià Sorribas (La Galera)
Infantil y juvenil en castellano
1. "Si fuéramos eternos", de Emma Gil (MR)
2. "K-Pop Demon Hunters: ¡Por los fans!", de Netflix (Montena)
3. "GoDeiK 1. GoDeiK y la gema maldita", de GoDeiK (Destino)
4. "Me llamo Goa 10 - ¡Vaya lío, Goa!", de Míriam Tirado (B de Blok)
5. "Binding 13", de Chloe Walsh (Montena)
Suscríbete para seguir leyendo
