Sant Jordi y los ilustradores contra la IA: "Se alimenta de nuestro trabajo: mal copia, pero no crea"

“Con la Inteligencia Artificial se pierde el carácter humano de poder compartir y firmar y no lo podemos permitir”, asegura Albert Asensio en el 18º encuentro de ilustradores organizado por la librería Casa Anita y la editorial Ekaré. De hecho, la mayoría de los artistas concuerdan en que su parte favorita del día de Sant Jordi es el contacto con los seguidores: “Me encanta ver la reacción cuando te ven dibujar, hace mucha ilusión”, resalta el diseñador Ramón París. Y es que este momento contrasta completamente con el resto del año, ya que, tal como explica la autora Anna Aparicio, trabajan “solos en casa”, de manera que describe el reencuentro con los compañeros como un momento esperado y “muy bonito”.

Sant Jordi es una fecha para compartir y así lo describe el ilustrador Joan Negrescolor: “Es un día en el que tienes la sensación de que no eres tú leyendo individualmente en casa; te permite tener una conciencia más comunitaria del amor por la lectura”. Para la artista Raquel Catalina, este es su primer Sant Jordi en la capital catalana, por lo que vive las firmas con “muchas ganas e ilusión”. En cambio, otros artistas como Asensio ya conocen la experiencia de vivir la diada siendo autor: “Lo más complicado es llegar de un sitio a otro”.

Albert Asensio, en el encuentro de ilustradores que organiza Casa Anita por Sant Jordi. / Jordi Otix

El miedo a la IA

Con el creciente avance de la IA, en el sector de la ilustración, la opinión sobre la tecnología está dividida. “Creo que la IA nos afectará sí o sí, pero deberemos colocar la herramienta donde sea”, explica la ilustradora Verónica Fabregat. En cambio, Catalina destaca que “no hay creatividad” en estas tecnologías: “El trabajo que hacemos es muy concreto y la filosofía de los editores con los que colaboramos es muy ajena a eso”, asegura Catalina. En este sentido, París concuerda y matiza que, especialmente el sector editorial infantil y juvenil, no se va a ver “demasiado afectado”.

Anna Aparicio, en el encuentro de ilustradores que organiza Casa Anita por Sant Jordi. / Jordi Otix

“Si se mete el capitalismo de por medio y no se respeta la tarea creativa de los autores, será un desastre”, explica Negrescolor, que afirma haberse visto afectado, ya que es una “herramienta muy accesible y resolutiva para ciertos sectores como pequeñas agrupaciones y casales”. De la misma manera, Asencio indica que en algunos sectores de la prensa donde ha trabajado anteriormente están usando IA: “Para mí eso sí que es un problema”, concreta.

Por otro lado, la mayoría de los artistas aseguran que la sociedad todavía puede distinguir entre una ilustración artesanal y una realizada con inteligencia artificial: “Se alimentan de nuestro trabajo. Mal copian, pero no crean”, matiza Catalina. Sin embargo, Negrescolor menciona que la capacidad de distinción depende de la “cultura visual”: “Ahora cualquier cosa es aceptada como una buena imagen para comunicar o narrar”, concluye.