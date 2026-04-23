Feliz Sant Jordi 2026: Frases y poemas para desear una buena diada

Este jueves, 23 de abril, se celebra en Catalunya la diada de Sant Jordi y, como manda la tradición, será una festividad repleta de regalos en forma de libros y rosas. A lo largo de toda la jornada, las calles de las ciudades y municipios del territorio catalán se llenarán de paradas donde adquirir flores y obras de todos los colores y géneros.

Eso sí, las dedicatorias para felicitar esta celebración a los destinatarios de estos obsequios quedarán en manos de los remitentes. Por ello, a continuación te dejamos algunas ideas originales para felicitar el Sant Jordi.

Frases para felicitar Sant Jordi 2026