23 de abril
Feliz Sant Jordi 2026: Frases y poemas para desear una buena diada
Sant Jordi 2026, en directo: libros, paradas y última hora de este 23 de abril
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Este jueves, 23 de abril, se celebra en Catalunya la diada de Sant Jordi y, como manda la tradición, será una festividad repleta de regalos en forma de libros y rosas. A lo largo de toda la jornada, las calles de las ciudades y municipios del territorio catalán se llenarán de paradas donde adquirir flores y obras de todos los colores y géneros.
Eso sí, las dedicatorias para felicitar esta celebración a los destinatarios de estos obsequios quedarán en manos de los remitentes. Por ello, a continuación te dejamos algunas ideas originales para felicitar el Sant Jordi.
Frases para felicitar Sant Jordi 2026
- "La historia más importante de mi vida la escribo cada día contigo".
- "Princesa con castillo propio busca dragón para vivir historias apasionadas".
- "Ni yo soy princesa ni tu príncipe, pero los dos juntos podremos hacer historia".
- "No hay libro mejor que el que escribimos tú y yo".
- "No hace falta que todas las leyendas sean verdad, ¡solo que sean bonitas!".
- "Una rosa roja que representa nuestro amor, el que me demuestras cada día".
- "Los libros te sientan bien porque contienen vitamina SÉ".
- "Regalemos mil y un libros, leamos mil y una rosas".
- "Más vale un buen dragón que un príncipe tontorrón".
- "Una rosa para la más bonita de las rosas".
- Eres el dragón con el que viviría una historia de amor en Sant Jordi y toda la vida.
- Amores molones, rosas a montones ¡Feliz Sant Jordi!
- Como Sant Jordi y el dragón, lo nuestro es de leyenda. ¡Buen Sant Jordi!
- Mientras te escribo, te pienso. Mientras te pienso, te sueño. Mientras te sueño, te espero. Y mientras te espero: Te quiero. Feliz Día del Libro
- Hoy me he comprado un libro gemelo a éste. En un mes comentamos la primera mitad. ¡Deseando compartir capítulos contigo!
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