Los dragones de 'Alas de sangre' de Rebecca Yarros irrumpen en Barcelona con café y libros para Sant Jordi

Un año más, Sant Jordi vuelve a imponerse a lo que podría ser la rutina de un jueves cualquiera, y Barcelona se entrega a su fiesta más literaria. Las calles se llenan de paradas de rosas, firmas y de lectores dispuestos a dejarse seducir mientras las editoriales despliegan su artillería pesada en una de las jornadas clave del calendario cultural. Entre paraditas, y para el disfrute de aquellos que siguen de cerca el 'romantasy' (la fantasía con romance), algunos dragones han decidido asomarse en un pequeño quiosco de Good News (avenida Diagonal) que hoy, aparte de quiosco, es la cuna de 'Alas de Sangre', uno de los libros más vendidos de la sección internacional y juvenil de Planeta.

A pocos minutos de las 8 de la mañana, el 'stand' ya está lleno con más de 100 personas esperando. Y es que un buen café avainillado y el sorteo de la famosa saga de Rebecca Yarros no es una oferta fácil de rechazar. Los primeros de la cola, expectantes, acuden antes de ir a trabajar porque no pueden perderse la oportunidad de ganar uno de los lotes.

Una ganadora de un lote de la saga 'Empíreo', en el quiosco de Good News ambientado en los libros de Rebecca Yarros / Jordi Otix

Otros, como es el caso de Anna, una joven de 30 años de Sant Feliu de Llobregat, se decantan por pedirse fiesta en el trabajo. Y el Empíreo Book Club ha sido su primera parada del día. "Iba con la esperanza de que me tocaran los libros, pero me ha tocado la lámina firmada. Nada mal", dice mientras suelta un reclamo de que el 23 de abril tendría que ser festivo en Catalunya y anuncia que su próxima parada del día son las librerías del género que han abierto recientemente como A Romance Court o Lily of the Valley.

Asimismo, es también es un imprescindible para los divulgadores del género fantástico Mary-Kate y Fantacci Books, quienes no desaprovechan la oportunidad de revivir el furor del universo de 'Alas de sangre'. Y, acompañados de Lucía Cerezo, autora de la saga 'Fénix & Dragón' (Ediciones B), hacen también la cola para tirar de la ruleta con la esperanza de que les toque algún detallito (lámina firmada, estuche con los tres primeros volúmenes, edición bolsillo o marcapáginas) mientras los dragones y la incertidumbre de la próxima entrega de la saga -tanto de Yarros como de Cerezo- se cuelan en la conversación.

Quiosco de GoodNews ambientado en la saga 'Empíreo' de Rebecca Yarros / Jordi Otix

Los minutos pasan y la cola no aminora. A las 10:30 de la mañana ya se han servido más de 250 cafés, casi un centenar de láminas firmadas y 10 lotes de la saga Empíreo. "Vimos la convocatoria en Instagram y teníamos que venir a probar suerte", asegura un grupo de chicas jóvenes, mientras confabulan también sobre el anuncio de la nueva entrega de Yarros. "Es una saga que a mi novia le encanta, y como se lo ha leído en el Kindle voy a probar suerte a ver si me toca algún libro", explica por otro lado Xavi, de 36 años, quien tampoco se ve reacio a empezar con la saga que tanto interés despierta.

Porque "es una saga que ha roto todos los esquemas", explica Alba Ríos, del equipo de comunicación de Planeta. Y lo que ha movido la autora estadounidense ya es un hito histórico que no se veía desde hacía años. "No tiene únicamente un público juvenil exclusivamente femenino, sino que ya son muchos padres y novios quienes, movidos quizá por la curiosidad, se decantan por leerlo también". Una curiosidad que no mata al gato sino que lo convierte en lector de 'romantasy'.

El quiosco de Good News ambientado en la saga Empíreo de Rebecca Yarros / Jordi Otix

Un antes y un después

Rebecca Yarros, no era consciente del ejército de seguidores que iba a crear, ni tampoco de cuántos la seguirían y la tomarían como referencia. Y es que la saga Empíreo fue un antes y después en la industria editorial. Fue de las primeras novelas en pegar el petardazo de las ediciones especiales con los famosos cantos tintados que ahora hasta aborrecen y, desde su fecha de publicación, contó con cifras de ventas que superaron al entonces 'Harry Potter' de J. K. Rowling. Y, por más que otras autoras ya tenían una fama de 'romantasy' como la gran Sarah J. Maas, autora de 'Trono de Cristal' y 'Una corte de rosas y espinas', lo cierto es que desde que se publicó el primer volumen de la saga de Yarros, el subgénero solo ha hecho que crecer. ¿Coincidencia?

Lo que no es una simple casualidad es que los dragones de 'Alas de sangre' siempre dejan su huella en Sant Jordi. Hace dos años, en 2024, Planetadelibros publicó un vídeo de un dragón visitando la Casa Batlló; y también en 2025 remodelaron una estación de metro para convertirla en Basgiath, la academia militar de la serie. Este año, el dragón se ha apuntado al café.