Cineastas en el Sant Jordi: Almodóvar y Bayona firman libros ante un aluvión de fans entregados

Con un ligero retraso, el polen revoloteando en el aire y las librerías llenas a rebosar –"¡no puedo entrar en ninguna librería!"– clamaba un señor por el móvil, Pedro Almodóvar llego al estand de Finestres imbuido de la categoría de estrella absoluta. Muchísima gente en la cola para que les firmara uno o más libros. Muchísima gente detrás del estand curioseando. Micrófonos y cámaras. Tantas firmas como selfis. Una pareja algo despistada pasó por mi lado preguntando si se trataba de un 'youtuber' al ver la cantidad de gente que esperaba la valiosa firma.

En la mesa tenía ejemplares de los guiones de sus dos últimas películas, ‘Amarga Navidad’ y ‘La habitación de al lado’, y del libro de relatos ‘El último sueño’, que ya presentó en el Sant Jordi de 2023. Pero el público aparecía con otras obras. Un hombre le trajo para firmar el precioso ‘Storyboarding Almódovar’, una colección de s’story boards’ aparecida hace unos años.

El cineasta Pedro Almodóvar, durante su firma de libros matutina en el paseo de Gràcia. / Victòria Rovira

Otro llevaba el libro con el guion de ‘Todo sobre mi madre’: “Es una religión”, decía. A su lado, una mujer explicaba que Almodóvar le había dicho “¿cómo me puedes querer tanto?”, porque ya hizo cola hace tres años. Una chica se iba feliz con su ejemplar firmado de ‘Amarga Navidad’ bajo el brazo. “¿Has podido conseguirlo?”, le preguntaba una mujer hacia la mitad de la cola. “Sí, suerte”. Compañerismo entre cazadoras de firmas.

“Gracias Pedro” y “gracias guapo” se oía delante y detrás del estand. Una nube de fotógrafos se puso frente al autor antes de que empezara a firmar y su hermano, Agustín Almodóvar, los inmortalizaba a ellos con su móvil. Media hora después de empezar el actor, la cola seguía hasta atravesar como un bisturí la Rambla de Catalunya.

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Cuando Almodóvar comenzaba su segunda tanda de firmas, hacia las 13.00, en Plaça de Catalunya con Portal de l’Àngel iniciaba su sesión otro cineasta bien conocido, J. A. Bayona. La cola era igual de generosa, algo caótica y repartida entre 12 estands con otros tantos firmantes. Bayona presentaba ‘El nen que volia volar’, un libro sobre sus vivencias con textos de Toni Ulled Nadal e ilustraciones de Sol Ruiz. Los tres firman los ejemplares. Una mujer, Gemma, espera su turno en la larga hilera de personas, ajena al bullicio mientras está leyendo el libro. Explica de que trata y porque le interesa tanto: “Me gustan muchos las películas de Bayona. El libro explica su pasado muy humilde y como soñaba con ser director. Es una historia muy inspiradora. Tengo un hijo pequeño y me hace mucha ilusión que se lo dedique”.