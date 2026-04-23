Barcelona se entrega al 'young adult' en un Sant Jordi de firmas multitudinarias

Los jóvenes leen. Y en Sant Jordi no hace falta recurrir a las estadísticas para comprobarlo, sino que basta con mirar las colas. Están en las paradas, libro en mano y ticket pegado en la solapa, dispuestos a esperar durante horas a las autoras de romance nacional juvenil y 'young adult' como Inma Rubiales, Joana Marcús, Nerea Pascual o Emma Gil, quienes movilizan a cientos de lectores. Y luego están los datos, claro, que no hacen más que confirmar que la franja de 14 a 24 años es la que más lee, con un 76,9%, según el último índice de lectura.

En plaza Catalunya, Aida y Júlia, ambas de 13 años, se han saltado el colegio para llegar a tiempo a la primera firma de Inma Rubiales. Y como ellas, más de 300 personas llevan horas haciendo cola para estar apenas unos segundos junto a su autora favorita. La espera, sin embargo, no pesa tanto cuando hay un buen motivo detrás. "Vale la pena. Escribe muy bonito y me siento reflejada en los personajes que crea", cuenta Jasmine, de 18 años, que asegura que la de Almendralejo es su autora favorita.

Inma Rubiales, en la firma de Sant Jordi de Barcelona / Jordi Otix

A pocos metros, un grupo de unas 15 adolescentes mata el tiempo entre risas y vídeos improvisados. Han quedado para acudir juntas a la firma y hacer la espera más amena. "Nos conocimos por Instagram y creamos un chat para vernos aquí", explican mientras graban el proceso de espera que después compartirán en sus redes sociales. Porque aquí el 'FOMO' no existe. Se crean amistades reales entre lectoras que se desvirtualizan y se refuerza ese sentimiento de pertenencia de una comunidad lectora que cada vez está más viva.

Marea de jóvenes, en las firmas de Sant Jordi

Un poquito más al norte, Emma Gil aglutina a una marea de jóvenes alrededor de la Casa Seat ubicada en la avenida Diagonal. La autora, que es una de las revelaciones de este 23 de abril, debutó con 'Si fuéramos eternos' (Ediciones Martínez Roca) recientemente y ya se ha convertido en la sexta novela más comentada en las redes sociales literarias, según un reciente informe de TikTok, y la más vendida este Sant Jordi en la categoría de infantil y juvenil en castellano.

La escritora Emma Gil, en la parada de Sant Jordi / Marc Asensio Clupes

No es de extrañar, entonces, que cuente con fans de toda España dispuestas a venir a por su firma, también en la parada de El Corte Inglés por la tarde. Ese es el caso de Nerea y Alba, de 20 años. "Hemos venido de Valencia expresamente para conocerla. Y como nunca habíamos visitado Barcelona por Sant Jordi, hemos aprovechado la ocasión para hacerlo", explican, rodeadas de otras adolescentes algo más pequeñas acompañadas de sus padres, que se muestran orgullosos de que la lectura esté en su momento de esplendor entre los más jóvenes.

Un acto individualista que ahora crea comunidad

Volviendo a Diagonal, la caseta de RBA disfruta de un amplio espacio con cuatro de sus autoras estrella: Paula Ramos, Esperanza Luque, Aloma Martínez y Andrea Izquierdo. Una de sus editoras, María, recuerda que la literatura juvenil siempre se ha consumido y ha generado fenómenos que pueden ir desde 'Harry Potter' hasta 'Los Juegos del Hambre' y la más reciente 'Alas de sangre'. Pero lo que se puede ver ahora es cómo el acto individualista ha pasado a ser una gran familia, en parte gracias a las redes sociales.

La parada de RBA en Sant Jordi / Marc Asensio Clupés

Y ese cambio se percibe en las firmas. "Son como antes los conciertos, las firmas de discos o los encuentros con los actores de tu serie favorita. Conocías a gente que tenía los mismos gustos que tú y eso te permitía hacer amistades y rodearte de un círculo. Ahora, con las firmas, vemos que pasa exactamente lo mismo", explica. Las colas, así, ya no son solo una demostración de fervor lector, sino también el reflejo de una generación que ha hecho de los libros un punto de encuentro.

Asimismo, tal y como señala Juan José Daza, director de la plataforma de libros Buscalibre, "hoy vemos una generación que sí quiere leer, pero que enfrenta barreras importantes para hacerlo de manera constante. El desafío no es solo fomentar el hábito, sino garantizar que los libros estén disponibles para todos". Y en ese contexto, autoras como Eva López, Tamara Molina, Lucía Cerezo (y un largo etcétera) se han convertido en un nexo y en una puerta de entrada a la literatura para las generaciones Z y Alfa.

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Eva López firma su libro en Barcelona durante el día de Sant Jordi / Marc Asensio Clupés

Sobre ellas recae, además, una función tan inconsciente y necesaria como la de transformar y transmitir la lectura a estas generaciones. Y Sant Jordi, con sus firmas multitudinarias de gente joven, ha vuelto a dejar una imagen difícil de ignorar. La de una generación dispuesta a leer cuando encuentra historias en las que reconocerse.