Lo fantástico irrumpe en Sant Jordi con Desirée de Fez y nevadas de polen

Bastó un viento de levante de velocidades modestas (la ráfaga más rápida no llegó a 50 kilómetros por hora y la media en la ciudad estuvo en veintipico, con el pico según la zona), pero persistente, para que nevara casi constantemente polen de plátano en Barcelona durante Sant Jordi. Hasta menudearon los remolinos del maldito agente alérgico. Imágenes fantásticas irrumpiendo en la cotidianidad. También lo fantástico irrumpe en la cotidianidad, y de qué manera, en 'No la dejes sola' (Blackie Books), la primera novela de Desirée de Fez, crítica de cine de EL PERIÓDICO. Que no solo es una eminencia en el género, sino también una inspiradora referencia del 'fandom' del género.

Martí González, 18 años, estudia el ciclo superior de Realización de Espectáculos y Proyectos Audiovisuales en la Escola de Mitjans Audiovisual de Barcelona (Emav) en parte a causa de De Fez. Empezó de preadolescente a leer sus críticas en la revista 'Rockdelux', que compraba su padre, y hasta ahora. "Sin duda la lectura de críticas cinematográficas me empujó a estudiar cine -dice González-. Y ella tiene un punto muy personal. Lees una crítica suya y sabes que es suya". Contento con la dedicatoria de De Fez en un ejemplar de 'No la dejes sola' ("¡espero ver pronto una película tuya!") se marcha González. Álex Giménez, 29 años, es otro fan de De Fez como crítica. "Aporta una sensibilidad muy especial en un entorno masculinizado como es la crítica del cine de género", considera. Dedicado a todos los que opinan que la crítica profesional está obsoleta. En la parte común de sus dedicatorias, De Fez presenta la novela como "una historia llena de ansiedad pero también de amor, humor y purpurina". "Esto es muy guay porque ves quién lee el libro", indica la autora.

Supergrupo bueno

La idea de supergrupo no es muy querida entre los aficionados a la música popular moderna. "Pero Traveling Wilburys eran buenísimos, eh", matiza Jordi Puntí, flamante ganador del Premio Internacional de Periodismo Deportivo Manuel Vázquez Montalbán y firmante junto con Miqui Otero e Irene Pujadas de 'Sembla mentida' (Quaderns Crema), antología de los relatos que escribieron y leyeron en el programa de radio 'El suplement', creados a partir de anécdotas de los oyentes. "Tres minutos. Como canciones", según Otero. Los tres llevan una chapa (tamaño mediano tirando a grande) de la portada del libro, y sus dedicatorias de 'power trio' llevan un tiempo. Montse Casamada lo aguanta encantada mientras departe con los escritores y contadores orales. "Me encantaban esos relatos", dice. "Recuerdo especialmente uno tuyo, Irene, sobre una niña que quería volar", añade. Vaya, no ha pasado la criba para el libro. Vienen lectores a pedirles que les firmen ejemplares de sus últimos libros (individuales). 'Confeti', en el caso de Puntí; 'Orquesta', en el de Otero, y 'La intrusa', en el de Pujadas. Ningún problema, no tienen los egos de los miembros de Cream. A Otero un lector le pide que le dedique 'Orquesta' a un amigo que se casa mañana. Regalo de boda.

El maestro Terencia Moix

Enrique Murillo informa de que ha recibido llamadas telefónicas "bisbiseantemente amezadoras" tras la publicación de 'Personaje secundario' (Trama Editorial), memorias de una leyenda de la industria editorial. Pero hoy ningún aludido se ha presentado con ánimo beligerante. "Alguien tenía que contarlo", dice. Lo de leyenda quizá sea exagerado, pero poco. Un compañero escolar de sus hijos pequeños le pide que le firme 'Crónicas de motel', de Sam Shepard, y 'Desayuno en Tyffany's', de Truman Capote, dos de las 40 traducciones que hizo para Anagrama. "Unas 30 siguen vivas", remarca. "El ser humano tiene problemas para traducir un texto literario, pero es que la inteligencia artificial no sabe traducirlo", arremete. Como modelo de etiqueta y de eficacia de un autor en Sant Jordi pone a Terenci Moix. "Empezaba a firmar tarde, porque se despertaba tarde -explica-. A un lado se ponía su editor [o sea, Murillo] y al otro su secretaria, que interrogaba a los solicitantes de firma sobre sus preferencias". Así, Moix administraba la cola con más o menos "'xerrameca' típica de señoras" en función de lo larga que fuera la cola. Habla un hombre que vio a una mujer sacar del bolso unas bragas para que se las firmara Raphael mientras él escoltaba a Ken Follett. Raphael las firmó, por supuesto.

Lo que sabe un embajador

En el cargo de las piezas de análisis de Jorge Dezcallar para EL PERIÓDICO pone embajador. Sin más. "Soy embajador de escalafón. Siempre seré embajador", dice. Lo fue por designación política en Marruecos, en Estados Unidos o en la Santa Sede, así como fue director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Impresionante. Toda esa experiencia aflora como ficción en 'Pez negro' (La Esfera de los Libros). Nuestro John le Carré. "Es un maestro, claro", reconoce.

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Del superpoder de la teletransportación que permite a los firmantes en Sant Jordi estar a las 12 en un sitio y a la misma hora exacta en otro carecemos los periodistas. De modo que disculpas a Care Santos, Juan Tallón y otros autores relacionados con la casa por no haber llegado a tiempo.