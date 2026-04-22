De Santa Teresa a Chris Kraus: las recomendaciones literarias de Rosalía y su hermana Pili

Rosalía y su hermana Pilar Vila, más conocida como ‘Pili’, han tenido siempre una relación muy cercana. "Es mi mejor amiga, es la persona que más quiero en este mundo", aseguraba la cantante en un podcast con la escritora Mariana Enríquez publicado en Spotify. Las hermanas tienen varios aspectos en común y, entre ellos, está el interés por la lectura. Pili es una apasionada de la literatura, de hecho, prácticamente de forma mensual, publica en su Instagram una imagen de los libros que ha leído con algunos comentarios sobre ellos.

Los favoritos de abril

"Todo me ha encantado", asegura Pili en el pie de foto. Los textos incluyen desde 'El libro de la vida' de Santa Teresa hasta 'El pensamiento erótico' de Sara Torres. El primer volumen está escrito por la propia santa y se trata de un documento histórico que retrata la vida y la cultura de la época. En cambio, el ensayo de Torres insta a poner el foco de la mirada fuera el pensamiento heterosexual, con una reflexión sobre el cuerpo y el género.

Además, Pili echa la vista atrás y recomienda dos lecturas del siglo XX: 'El muro', de Marlen Haushofer, una reflexión sobre la relación con la naturaleza y con una misma, así como el amor y la vida; y 'La conjura de los necios', de J. K. Toole, la historia de un hombre que redacta una extensa y demoledora crítica a la sociedad y la necesidad del dinero.

En esta línea, Vila incluye en su lista 'Una mariposa en la máquina de escribir. La vida trágica de J. K. Toole y la extraordinaria historia de «La conjura de los necios»', de Cory Maclauchlin, una bibliografía que repasa el árbol genealógico del autor. Así mismo, el interés de Pili por el siglo pasado se complementa con el ensayo 'Todo sobre la tiranía' de Timothy D. Snyder, que presenta los aprendizajes que hay que adquirir de los eventos sucedidos en el siglo XX.

En el mes de Sant Jordi, Pili recomienda también 'La mala costumbre' de Alana S. Portero, una novela relatada en primera persona sobre la experiencia de una niña trans durante los años 80 y 90 en Madrid. Y, siguiendo con la narrativa, incluye 'La extraña desaparición de Esme Lennox', que explica la realidad familiar detrás de una mujer que sale de un hospital psiquiátrico.

Las recomendaciones de febrero

La anterior publicación que hizo la hermana de Rosalía fue en febrero, donde destacó especialmente 'Mi trabajo', de Olga Ravn, que trata la maternidad desde diferentes puntos de vista: de la ansiedad del embarazo a los roles dentro de la pareja. Además, resaltaba el clásico de Dostoyevski 'Crimen y castigo' y 'El libro rojo' de Carl Gustav Jung por haber sido parte de un club de lectura.

Pili también aseguraba los once relatos del libro 'Hijo de Jesús' de Denis Johnson y 'Mona' de Pola Oloixarac habían sido "muy divertidos", destacando concretamente la obra de Johnson. En cambio, explicaba que las epístolas de Qiu Miaojin en 'Cartas póstumas desde Montmartre' habían sido “muy tristes”.

Los gustos de Rosalía

La cantante no muestra de forma tan explícita su gusto por la lectura, pero no duda en hablar de ello en entrevistas y apariciones públicas. Así, en una entrevista en agosto con Paper Magazine revelaba que 'El chico de la última fila', de Juan Mayorga había sido una de sus últimas lecturas que había disfrutado. La novela relata la historia de un joven de 17 años a quien su maestro le cambia la percepción de la escritura y el relato.

Rosalía también publica algunos de sus intereses en Instagram, es el caso de 'Aliens y anorexia' de Chris Kraus, un retrato sobre el fracaso que se mueve entre la autobiografía y la ficción. De hecho, el texto es la continuación de 'Amo a Dick', de la misma autora. La catalana publicó en 2024 una imagen en su cuenta leyendo este texto. La novela muestra unas frenéticas cartas de amor que terminan convirtiéndose en una expresión artística de la protagonista.

Además, en el podcast con la escritora Mariana Enríquez, la artista destacaba el libro 'Las cosas que perdimos en el fuego' de la autora. Un texto que une doce cuentos que siguen las investigaciones de cuerpo que aparecen o desaparecen en extrañas circunstancias.