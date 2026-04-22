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Sant Jordi 2026, en directo | Firmas de autores, paradas de libros y rosas y última hora del 23 de abril en Barcelona y resto de Catalunya
Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas
Sant Jordi ya está aquí. La fiesta del libro, de las rosas y del amor llega este año con buen tiempo, alguna que otra polémica y, como es tradición, un aluvión de novedades editoriales para satisfacer la curiosidad de todos los lectores. Sigue en este directo la actualidad de una jornada que promete sonrisas, colas de buscadores de firmas, escritores y lectores desbordados por la emoción y momentos memorables como la visita de la Premio Nobel de Literatura Han Kang y un cierre de fiesta estupendo, el que ofrece tradicionalmente el suplemento literario 'abril' de Prensa Ibérica. Te lo contamos todo aquí.
David Morán
Siete editores catalanes de sellos independientes explican cómo viven ellos Sant Jordi
El Sant Jordi numantino de las pequeñas editoriales: "Siempre acabas vendiendo más, pero el espíritu de la fiesta se ha pervertido"
"Es una inyección de moral y energía que nos va muy bien. Yo el día de Sant Jordi me lo paso atendiendo gente en la parada de paseo de Gràcia, así que no querría hacer un discurso derrotista", confiesa el editor de Fragmenta.
En 2025 solo dos de los 40 libros más vendidos en ficción y no ficción en castellano y catalán fueron de editoriales independientes: 'La passió dels estranys', de Marina Garcés (Galaxia Gutenberg); y 'La península de las casas vacías', de David Uclés (Siruela).
David Morán
Ali Smith, pregonera de Sant Jordi: "Las bibliotecas son el verdadero cerebro del mundo"
La escritora escocesa Ali Smith es la pregonera este año de Sant Jordi. Esta mañana ha dado algunas pistas sobre su discurso y ha hecho una defensa cerrada de las bibliotecas, cuyos trabajadores justamente protestan esta semana por la escasa conciliación de sus horarios y harán huelga los sábados a partir de este fin de semana.
"Mi madre me decía que, después de todas las multas que les habían puesto a mis hermanos por retrasarse con las devoluciones, no podía permitirse un carnet para mí, así que la biblioteca empezó siendo una cosa prohibida. Hacía todo lo posible para colarme y no podía creer lo que veía: estanterías y más estanterías llenas de libros", ha explicado Smith.
"Barcelona es una ciudad rica en bibliotecas, pero en Inglaterra la situación es desesperante porque no hay financiación. Tenemos que luchar. Es la clave"
Si quieres, puedes seguir el pregón en este enlace que ha habilitado el Ayuntamiento.
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