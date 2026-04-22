Sant Jordi 2026, en directo | Firmas de autores, paradas de libros y rosas y última hora del 23 de abril en Barcelona y resto de Catalunya

Siete editores catalanes de sellos independientes explican cómo viven ellos Sant Jordi

El Sant Jordi numantino de las pequeñas editoriales: "Siempre acabas vendiendo más, pero el espíritu de la fiesta se ha pervertido"

"Es una inyección de moral y energía que nos va muy bien. Yo el día de Sant Jordi me lo paso atendiendo gente en la parada de paseo de Gràcia, así que no querría hacer un discurso derrotista", confiesa el editor de Fragmenta.

En 2025 solo dos de los 40 libros más vendidos en ficción y no ficción en castellano y catalán fueron de editoriales independientes: 'La passió dels estranys', de Marina Garcés (Galaxia Gutenberg); y 'La península de las casas vacías', de David Uclés (Siruela).