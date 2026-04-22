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Sant Jordi 2026, en directo | Firmas de autores, paradas de libros y rosas y última hora del 23 de abril en Barcelona y resto de Catalunya

Sant Jordi 2026 en Barcelona: Buscador de firmas de libros y paradas

Diada de Sant Jordi en el centro de Sabadell

Diada de Sant Jordi en el centro de Sabadell / Ajuntament de Sabadell

David Morán

Leticia Blanco

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Sant Jordi ya está aquí. La fiesta del libro, de las rosas y del amor llega este año con buen tiempo, alguna que otra polémica y, como es tradición, un aluvión de novedades editoriales para satisfacer la curiosidad de todos los lectores. Sigue en este directo la actualidad de una jornada que promete sonrisas, colas de buscadores de firmas, escritores y lectores desbordados por la emoción y momentos memorables como la visita de la Premio Nobel de Literatura Han Kang y un cierre de fiesta estupendo, el que ofrece tradicionalmente el suplemento literario 'abril' de Prensa Ibérica. Te lo contamos todo aquí.

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