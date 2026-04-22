Roja, amarilla, azul, blanca o violeta: el mensaje oculto detrás de cada color de rosa en Sant Jordi

Este jueves se celebra Sant Jordi, una festividad que en Catalunya tiene un color especial debido a las rosas que se regalan tradicionalmente junto al libro.

Y a pesar de que las rosas de Sant Jordi son tradicionalmente rojas, porque simbolizan el amor, cada vez más se incluyen otras variedades cromáticas, dependiendo de a quién se le regale y lo que se quiera expresar con ello.

Sea cual sea lo que se quiera expresar regalando una rosa este Sant Jordi, lo importante es, según la viverista Matilde Ferrer, de Rosales Ferrer, "que sean aromáticas, algo que no suele suceder", porque las rosas que se venden en Sant Jordi "son rosas de corte que se crían en invernaderos de África y países de Latinoamérica, sobre todo, Colombia y Ecuador". Al ser trasladadas desde tan lejos, explica Ferrer, "pierden su aroma".

Y de fragancias de rosas sabe mucho esta obtentora afincada en València, que ha ganado con su variedad Fedolça la Copa del Perfume en el primer Concurso Internacional de Rosas Nuevas, celebrado en julio de hace ya seis años en la localidad suiza de Nyon.

La Casa Batlló festeja todos los años la festividad de Sant Jordi decorando su fachada con rosas rojas. / Archivo / Danny Caminal

Si este Sant Jordi quieres regalar una flor a tu pareja, familiar, amigo o compañero de trabajo, puedes adquirir un tiesto con rosas de pitiminí, una alternativa que te permite regalar, por aproximadamente el mismo precio, una macetita con rosas en vez de una única flor.

Sin embargo, si aun con todo optas por la rosa tradicional -la llamada rosa híbrido de té-, conviene que tengas en cuenta qué simboliza cada color y cuál es la más idónea:

Son el símbolo por excelencia del amor, de los enamorados, de la pasión, del fuego… Además, el rojo se asemeja al color de la sangre y de las pasiones que llevan a los cambios del estado de ánimo a causa de circunstancias como la vergüenza, la excitación o la rabia. Pero las rosas rojas tienen otros significados, más secundarios pero igual de representativos, como la belleza, la admiración y el respeto.

Rosa roja /

El blanco es símbolo de pureza e inocencia, pero también de lealtad y amor puro, sincero y eterno, de ahí que sea el color predominante en las flores que se ponen en las bodas. Las rosas blancas comparten este significado de amor puro y sincero, perpetuo. También se pueden regalar rosas blancas a los seres queridos enfermos como símbolo de un deseo de pronta recuperación.

Rosa blanca /

Mezcla de los colores blanco y rojo, se suele identificar con lo femenino, a la vez que expresa cariño, protección y positividad. Pero además es el color floral que expresa mayor número de sentimientos: cariño, generosidad, respeto, ternura y admiración. La intensidad de estos sentimientos varía en función de la mayor o menor coloración de la rosa: cuanto más intenso sea el color, más intensos serán los sentimientos expresados.

Rosa rosada o rosa /

Al igual que el rojo, el amarillo es un color primario. Las rosas de esta tonalidad aluden a la intensidad de la luz solar, por lo que representan vida, energía, felicidad, amistad, alegría, inteligencia, lucidez y libertad. Es el color perfecto de una rosa para regalar a un amigo o para aquellas personas que están un poco decaídas o necesitan una inyección de optimismo y alegría.

Rosa amarilla /

El color violeta resulta de la mezcla de los colores primarios azul y rojo, y simboliza la eternidad, la espiritualidad y la magia. Las rosas violeta hacen referencia a la calma, la larga vida y la lealtad. Además, está asociada a los sentimientos nobles, de bondad, éxito, autovaloración, respeto y orgullo. Regalar rosas violetas, pues, es una ofrenda de buenos deseos y de respeto y lealtad.

Rosa violeta /

Las rosas azules simbolizan la confianza, la fidelidad y los sentimientos que perduran en el tiempo. Regalar rosas azules es una muestra de afecto, apoyo y deseos de éxito, es una forma de transmitir energía positiva y confianza en que todo saldrá bien. En este mismo sentido, obsequiar rosas azules transmite tranquilidad y buenas energías a una persona que está ansiosa o nerviosa. También es sinónimo de agradecimiento y fidelidad.

Sin embargo, las rosas azules son una variedad relativamente reciente de esta especie, que surgió en los primeros años de este siglo gracias a la ingeniería genética y "que no es fácil de encontrar normalmente", matiza la viverista Matilde Ferrer.