Los mejores libros de deportes para Sant Jordi 2026

Tras una brillante carrera como deportista olímpica, ya desde fuera de la piscina, Andrea Fuentes consiguió romper uno de los techos que hasta ahora parecían inalcanzables para la natación artística española: sumó hasta nueve medallas en el último Mundial de Singapur como entrenadora.

Su pasión por la innovación y su constante afán por experimentar con nuevos ritmos y movimientos son tan solo algunos de los cambios que la exnadadora estableció en el equipo nacional, pero su forma de entender el liderazgo fue la verdadera clave del éxito.

El sistema revolucionario que aplicó con sus nadadoras y que fue ideando desde su etapa como deportista queda recogido en Mentalidad, propósito, pasión. Y es, en definitiva, la confirmación de que no siempre la autoridad debe dar miedo y que la empatía en ocasiones puede traer los mejores resultados. Su método de liderazgo, fundamentado en los principios de autenticidad, unión, determinación y diversión, puede extrapolarse para lograr cualquier objetivo vital desde el respeto y la calma, nunca desde la presión y el miedo.

Mentalidad, propósito, pasión Andrea Fuentes Espasa 18,90 €

15 libros recomendados:

Historias a todo galope José I. Castelló Círculo Rojo 16,00 €

Uno de los grandes especialistas españoles de las carreras de caballos recopila 20 años de artículos sobre purasangres y jockeys publicados en EL PERIÓDICO. En este diario personal en que el autor disecciona la difícil vida del periodista en una especialidad casi clandestina en España, los caballos son los grandes héroes.

Heridas en la piel Alberto Edjogo-Owono Geoplaneta 18,90 €

Este libro es el viaje periodístico y personal del exfutbolista por los rincones más incómodos del fútbol español. Una crónica valiente sobre el racismo y el poder de los nuevos referentes para cambiar el relato en la que se reconstruyen los episodios más hirientes de racismo en el fútbol y los contrasta con la nueva realidad.

Al estilo Jalisco Juan Pablo Villalobos Panenka 14,85 €

Una historia delirante que parte de un momento cumbre del fútbol: el Mundial de 1970. Allí, la Brasil de Pelé sedujo a todos con un juego deslumbrante, incluido el autor del libro. Fascinado por su magia, decidió cambiar de país y, literalmente, de vida y aquí lo recoge con estilo afilado y sentido del humor.

Mi loca historia del básquet Andrés Jiménez Valnera 23,75 €

Es Andrés Jiménez una de las grandes leyendas del baloncesto español. Pero también un excelente dibujante de cómics que ha vuelto a retomar una pasión que le ha acompañado desde niño. Jiménez, que siempre se ha considerado un niño que sueña, repasa una vida que le llevó a enfrentarse a Michael Jordan.

Perder también es de campeones Lorena Cos Plataforma 20 €

Un libro que pone el foco en lo que nadie enseña: cómo sostener la derrota, el error y la exigencia del deporte sin que ello defina el propio valor, y cómo integrarlos como parte del camino del rendimiento y de la vida. La autora, psicóloga, repasa las claves del trabajo mental que rodea a la derrota y de ellos salieron grandes triunfos.

Surfear la vida Aitor Francesena Espasa 18,90 €

Aitor Francesena nació con un glaucoma congénito en el ojo y, tras perder la vista del ojo derecho a los 14 años, en 2012, a los 42 años, un accidente de surf le dejó completamente ciego. En este libro repasa cómo jamás se dejó amedrentar por los golpes de la vida y a día de hoy ha sido seis veces campeón del mundo de surf.

Jo vaig viure a La Masia Xavi Torres Fora de joc 21,75 €

Riguroso y encomiable ha sido el trabajo del periodista Xavi Torres para explicar la historia de La Masia, la legendaria residencia del Barça, inaugurada en 1979 y convertida en fábrica de talentos y referente en todo el mundo. Hasta 1.007 deportistas han vivido en estas instalaciones hasta la conclusión de la pasada temporada.

P&G. Leo Messi María Isabel Sánchez Vegara y Florencia Gavilán Alba 16 €

Los más pequeños siguen teniendo curiosidad por la leyenda de Leo Messi, quizá el mejor futbolista de la historia y cuyas hazañas, culminadas con el Mundial de Catar con Argentina, no tienen fin. La obra recorre su trayectoria desde Rosario y su llegada al estrellato en el Barça. Un nuevo libro de la colección Pequeño & Grande.

El Mundial es para listos Varios autores GeoPlaneta 18,90 €

A las puertas del Mundial de EEUU, México y Canadá, es un buen momento para sumergirse en estas 122 historias de las Copas del Mundo, recopiladas, con un estilo desenfadado, por Carlos Marañón, Miguel Gutiérrez y Antonio Pacheco, y las ilustraciones de Del Hambre. Héroes y villanos para todos los públicos.

Volando con el pie izquierdo Rafael Llátser Lectio Ediciones 18,50 €

A los 16 años, Rafael Llátser perdió una pierna por un cáncer. Tras el proceso que va de la superación a la normalidad, quiso volver a esquiar. Once temporadas en el equipo nacional de esquí fueron su escuela de vida y ahora recoge sus vivencias en un libro para demostrar que las dificultades vitales son solo pruebas a superar.

Universo Lamine Yamal Albert Blaya Now Books / Ara Llibres 18,95 €

No es esta una biografía al uso en que se edulcore a un genio porque sí. Albert Blaya, uno de los grandes analistas futbolísticos jóvenes del país, disecciona a Lamine Yamal a partir de su incidencia en el terreno de juego, buscando respuestas a una irrupción deportiva a la que en su día tuvieron Leo Messi o el mismísimo Pelé.

Dieciséis minutos Ilie Oleart La Media / Panenka 22,50 €

No le gusta decir al exfutbolista Andrea Orlandi que regresó desde la muerte. Simplemente, que su corazón se paró durante 16 minutos. Hacía cinco años que el exjugador, compañero de Ronaldinho en el Barça y que disfrutó de su aventura inglesa en el Swansea y el Brighton, se había retirado. Una historia de novela.

XXL Paula Leitón Plataforma 17 €

La waterpolista es una de las mejores boyas del mundo, además de campeona olímpica, pero, además de por sus logros deportivos en la piscina, acapara titulares por su cuerpo. Mide 1,88 metros y pesa 96 kilos y en el libro, la deportista narra su lucha contra el bullying, los TCA y la gordofobia en el camino hacia el oro.

La mentalidad de los campeones Hugo Riera Somos B 21,90 €

Una obra que muestra, a través de historias reales, cómo piensan los grandes deportistas de élite de la talla de Michael Jordan, Simone Biles, Carolina Marín y Armand Duplantis, y defiende que sí existe una forma de pensar que los hizo imparables. En él se desgrana esa actitud vencedora para sacar el máximo partido de su ejemplo.

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Eso no estaba en mi libro de los JJOO Paloma del Río Almuzara 17,95 €

Durante décadas, su narración enseñó a millones de espectadores a entender el olimpismo con rigor, sensibilidad y pasión. A lo largo de 16 ediciones, la periodista ha relatado gestas inolvidables y ha sido testigo de episodios épicos que recoge en este repaso por la historia olímpica desde las entrañas de la competición.