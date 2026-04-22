Los mejores diez mangas recomendados para Sant Jordi 2026

Una expresión enigmática y muy de nuestros tiempos que habrás escuchado es la de ‘rabbit hole’, o madriguera de conejo. Su origen proviene de Lewis Carroll y su mítico conejo en la psicodélica historia de ‘Alicia en el país de las maravillas’, pero hoy es más actual que nunca si piensas en todo aquello que a través de redes sociales, conexiones y boca-oreja va adentrándote cada vez más y más en un ámbito. Si entras en el mundo del manga, por ejemplo, puedes perderte en el laberinto apasionante de referencias y nuevos títulos que aparecen en el mercado, a menudo empujados por su versión anime o bien nacidos de 'webtoons' que proceden de Japón o Corea.

Si quieres regalar un manga para el día de Sant Jordi o te quieres comprar uno pero no te decides, te hacemos a continuación un listado de novedades y otras recomendaciones que pueden ayudarte a escoger, o a caer más profundamente en el ‘rabbit hole’ de este género magnético, un aperitivo ante el festín que se prepara para el inminente Salón del Cómic de Barcelona. Y si prefieres enfrascarte en otro tipo de cómics, también tienes aquí más recomendaciones.

1.Mechanical Marie Aki Akimoto Devir Ediciones 9,95 euros

Una de las más rabiosas novedades para este Sant Jordi, 'Mechanical Marie' es una de las series de manga que más reclamaban los fans tras el éxito que cosechó la saga en Japón. La historia, a medio camino entre la comedia y el romance, cuenta con una pareja protagonista formada por un millonario y una criada robot que contrata, experta en artes marciales, y que resulta no tener tanto de máquina.

2.Kojima, siempre dando el trino Akira Konno Norma Editorial 9,95

Llega el primer tomo de 'Kojima, siempre dando el trino', una historia costumbrista y con humor sobre un animal extraño parecido a un pájaro que aparece en la vida de un estudiante y le revolucionará su día a día. Aquí puedes ver una muestra de sus primeras páginas.

3. Los misterios de la residencia Kaika Ameishi Milky Way ediciones 9,50 euros

Ambientada a principios del siglo XX en Japón, 'Los misterios de la residencia Kaika' sigue la intrigante mudanza de un novelista a una zona residencial con una arquitectura lujosa, con espacios compartidos y escondites varios, y donde sus vecinos no son lo que parecen ser.

4.Ataque a los titanes. Answers Hajime Isayama Norma Editorial 11,40 euros

Llega por fin a las librerías la edición coleccionista de la mítica serie 'Ataque a los titanes', que tiene edición en catalán, también con encuadernado de lujo y su versión en anime. Este último volumen publicado da muchas claves para profundizar en el universo ideado por Isayama, con detalles sobre asuntos clave de los titanes y de las familias implicadas a lo largo de la historia en la evolución de la trama. Imprescindible para los fans.

5.Tomie Junji Ito Planeta Cómic 23,75 euros

La bella y mortífera 'Tomie' vuelve a asustar a los lectores que se atrevan a sumergirse en las páginas de su última y renovada edición en castellano. Considerada la obra cumbre de su autor, y con múltiples adaptaciones al cine y la animación, el manga es un clásico del terror japonés que hará las delicias de sus seguidores.

6.The world after the fall S-Cynan, Undead Gamja y singNsong Planeta Cómic 18,95 euros

Entre las novedades que podremos ver en los puestos de libros de Sant Jordi se encuentra el primer volumen de 'The world after the fall', un cómic coreano o 'manhwa' que tiene su origen en un 'webtoon', una historieta diseñada por entregas para leer en móvil. La trama es del tipo apocalíptica y el protagonista debe sobrevivir en un mundo que no es lo que parece mientras combate a monstruos y engaños.

7.Jaadugar: una bruja en Mongolia Tomato Soup Panini Ediciones 14,20

Otra de las novedades de este Sant Jordi es 'Jaadugar, una bruja en Mongolia', un manga con ilustraciones muy peculiares que sigue la historia de una mujer que debe abrirse paso ante los peligros con valentía en un mundo muy masculinizado en la Persia del siglo XIII. El manga ya cuenta con una serie de anime que se emitirá en breve en Japón, y que cuenta con la dirección del barcelonés Abel Góngora.

8. The red thread Hibiko Haruyama Norma Editorial 10 euros

Procedente de Tailandia, el cómic 'The red thread' ha hecho un camino inverso a otras producciones: en su caso, nace de la exitosa serie televisiva 'Until we meet again' que a su vez se inspiró en una novela. La historia se enmarca en un Boys Love, con un estudiante que entabla una relación que le remueve muchas emociones con un miembro del equipo de natación del instituto. Lee aquí un primer avance.

9. El juego de la muerte Honeychan y Lee Won-sik Norma Editorial 16,95 euros

Otra novedad que viene de Corea del Sur, 'El juego de la muerte' es una historia de tipo sobrenatural sobre un joven que ante una situación desesperada se quita la vida, pero la muerte le da una nueva oportunidad. Este manhwa también nació de un webtoon con millones de visualizaciones y cuenta con una serie televisiva, en este caso un k-drama, que puedes también ver en Prime Video. Aquí tienes las primeras páginas del cómic.

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10. Villano de vacaciones Yuu Morikawa Devir Ediciones 9,95 euros

¿Que quieres regalarte un festín de humor absurdo y amable a la vez? Pues no te compres uno, tienes ya hasta cinco volúmenes de la serie que te robará el corazón, 'Villano de vacaciones'. El planteamiento de esta historia, formada por episodios cortísimos en cada libro, es el de un extraterrestre que viene a la Tierra a acabar con la humanidad, pero que en sus días libres, pasea y descubre sus pequeños placeres, entre ellos, disfrutar de horas y horas en el zoo observando a los osos panda. También cuenta con una serie de anime en Crunchyoll. Imperdible.