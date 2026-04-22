Los mejores libros especiales, ilustrados y con ediciones de lujo para sorprender en Sant Jordi

A pocos meses del 90º aniversario del asesinato de Federico García Lorca, el 18 de julio de 1936, las editoriales preparan una avalancha de novedades que incluyen ediciones especiales, estudios revisados y originales propuestas para acercar su obra y su vida al lector de hoy.

Lorquiana Salva Rubio y María Badía Planeta Cómic 20 €

Que el valor literario del escritor granadino y su vigencia como símbolo cultural y político siguen intactos lo demuestra 'Lorquiana', una original novela gráfica que fusiona sus tres grandes obras de teatro: 'Bodas de sangre', 'Yerma' y 'La casa de Bernarda Alba'. Para ello, el escritor Salva Rubio y la dibujante María Badía han imaginado a una misma protagonista, a la que han llamado precisamente Lorquiana y que representa a una mujer oprimida en su juventud, su madurez y su vejez, respectivamente.

La casa de Bernarda Alba Federico García Lorca Alma 10,95 €

Además, también acaba de llegar a las librerías una nueva edición, ideal para regalar, de 'La casa de Bernarda Alba' con ilustraciones de Daniel Montero Galán. Esta es la última pieza de teatro del escritor –no llegó a verla representada– y está considerada una obra maestra del teatro realista.

Y para los amantes de las ediciones especiales, de lujo e ilustradas, aún hay más donde elegir:

La sombra del viento Carlos Ruiz Zafón Planeta 24,90 €

Se cumplen 25 años desde que un joven escritor dio la campanada con una novela sobre un autor desaparecido, un libro misterioso y una figura que quiere destruir todos los ejemplares. Buen momento para releer el inicio de la tetralogía 'El cementerio de los libros olvidados', con acabados metalizados y cantos decorados.

Alicia Lewis Carroll Alma 36 €

Si hay algún libro que se presta como ningún otro a las ediciones especiales e ilustradas 360º, ese es 'Alicia en el País de las Maravillas' y su continuación, 'Alicia a través del espejo'. El ingenioso díptico se suma a la colección Panorama de Alma con dibujos de John Rego, prólogo de Care Santos y traducción de Andrés Barba.

Feria de monstruos Juan José Montijano Ruiz Diábolo 27,95 €

Hasta entrado el siglo XX, ser muy bajo o muy alto, lucir barba siendo mujer o "ser extremadamente feo" era el billete para acabar explotado en una feria. El especialista en teatro de humor contemporáneo analiza aquí los shows de los llamados 'prodigios de la naturaleza', su lado oscuro sobre todo, pero también el luminoso.

Bella Italia Varios autores DK 21,75 €

Parafraseando el título de un par de comedias cinematográficas, ¿por qué todos queremos ser italianos? La respuesta está en esta obra: por la cultura, el arte, los paisajes, la gastronomía, la moda, la filosofía de vida.... Con mapas ilustrados, increíbles fotos y un sinfín de información, más que un libro es una carta de amor al país.

El zoo d’en Pitus Sebastià Sorribas La Galera 19,95 €

Para muchos lectores ya jubilados o casi, este libro supuso uno de sus primeros contactos con el catalán. Ahora, en su 60º aniversario, aparece en cómic gracias a Carles M. Miralles y la dibujante Maria Martínez (Galleta Maria). No mantiene la portada de Pilarín Bayés, pero sí sus valores: amistad, solidaridad y compromiso.

Ibáñez. Dos series completas Francisco Ibáñez Planeta 28,45 €

Ya hace casi tres años que murió, pero el dibujante barcelonés sigue muy presente. Tras 'Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón', se publica otra joya: un tomo a cargo de Jordi Jordi Canyissà con las historietas completas de 'Godofredo y Pascualino' y 'El arca de Noé', datadas entre 1960 y 1963.

Pequeña historia de la Antigua Roma Emilio del Río Espasa 21,90 €

"Lo que pasa hoy ya se vivió en la Antigua Roma". Lo dice el doctor en Filología Latina y divulgador de RNE, que en este nuevo volumen de la serie 'Pequeñas historias' ha unido sus conocimientos al arte de Jvlivs para viajar atrás casi tres milenios y explicar todo lo ocurrido entre la fundación de la ciudad eterna y la caída del Imperio.

Heidi Johanna Spyri Maeva 16,90 €

Aunque parezca absurdo, hay quien ha calculado cuántos metros recorrería Heidi si saltara desde el columpio de la intro de la serie de los 70, lo que da idea de la influencia del clásico. En la adaptación gráfica de Mariah Marsden, no hay un columpio gigante, pero sí las bellas ilustraciones de Ofride. Por cierto: 42 metros.

Exilio Clara Obligado Páginas de Espuma 20 €

Con 26 años, la escritora argentina abandonó su país en noviembre de 1976, tras el golpe de Estado. Agustín Comotto tan solo tenía 8 cuando cruzó el charco solo con sus hermanos. Medio siglo después, ambos tratan de explicar –ella, a través de la narración; él, con ilustraciones– el duelo por un exilio que "no acaba nunca".

Dragones. Tesoros de conocimiento / Dracs. Tresors de coneixement Gonzalo Kenny Blume 20 €

En un especial de Sant Jordi, no podía faltar un volumen dedicado a estos seres mitológicos. Desde la temible Hidra, capaz de regenerar sus cabezas, hasta la extraña cocatriz, mezcla de gallo y serpiente, todos cobran vida aquí a través de las ilustraciones de Stella Caldwell.

Test de personalidad perruna Alison Davies y Alissa Levy Patas 13,90 €

Tras la buena acogida de 'Test de personalidad gatuna', llega la versión para los amantes de los perros. Puede parecer más ocurrente que riguroso, pero este pequeño libro destaca por su base científica. Una invitación para estudiar el comportamiento, las emociones y los procesos mentales de unos compañeros incondicionales.

Los orígenes de lo sagrado Patrick Banon Errata Naturae 29 €

Este libro parte de una reflexión: antes de los templos, los libros religiosos e incluso los dioses personificados, lo sagrado habitó en la naturaleza. Este ensayo del director del Instituto de Ciencias y Diversidad de París, además ilustrado por Antoine Pateau, mezcla antropología, mitología y espiritualidad para trasladarnos a ese instante.

La muerte y la primavera Mercè Rodoreda Club Editor 22,90 €

No hay semana en que David Uclés no sea noticia, sobre todo por sus declaraciones, pero esta vez lo es por su fascinación por la autora de 'La plaza del Diamante': ha escrito el posfacio e ilustrado la portada de su obra favorita, esta novela póstuma sobre un pueblo donde las mujeres llevan los ojos vendados para evitar el deseo.

Dagón y otros relatos H. P. Lovecraft y Tomás Hijo Minotauro 22 €

Es doctor en Comunicación, pero las más importantes editoriales (Planeta, Anaya, Edelvives, SM...) y algún que otro cineasta (Guillermo del Toro y Rodrigo Cortés) se han rendido a las ilustraciones del artista salmantino, que con este tomo concluye su tríptico dedicado al maestro del terror y la ciencia ficción. De coleccionista.

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