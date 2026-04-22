Cinco libros de diferentes géneros recomendados para Sant Jordi

¿A las puertas de Sant Jordi y aún sin novela para regalar? EL PERIÓDICO ha sido, un año más, un buen asesor y ha publicado durante estos días una infinidad de listas de recomendaciones, desde 'bestsellers' que arrasan en librerías hasta novela negra, pasando por los cómics imprescindibles y lo más destacado del panorama 'young adult'. Una guía que confirma que, en estas fechas, elegir solo un libro puede convertirse en una tarea de lo más compleja.

Pero si está abrumado ante tanta sugerencia (no en vano, el suplemento literario de este diario llegó a reseñar un total de 500 en su último número), quizá sea de utilidad una selección breve. En este vídeo EL PERIÓDICO propone una lista de cinco libros de diferentes géneros pensados para acertar, o al menos acercarse bastante. Desde lecturas que ya prometen ser el próximo 'bestseller' hasta títulos algo más específicos.