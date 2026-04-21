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"Los libros te hacen volar"

Vueling esconde códigos de descuento en la leyenda de Sant Jordi en las calles de Barcelona: así puedes encontrar el tuyo para volar más barato

La aerolínea también regala libros a algunos usuarios

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Avión de Vueling en el Aeropuerto del Prat de Barcelona.

Avión de Vueling en el Aeropuerto del Prat de Barcelona. / Zowy Voeten

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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La compañía aérea de bajo coste Vueling, con sede en Barcelona, ofrece una promoción especial bajo el lema 'Los libros te hacen volar'.

La campaña pretende celebrar la Diada de Sant Jordi en Catalunya y presenta códigos de descuentos escondidos por la ciudad de Barcelona.

¿Cómo encontrar los códigos?

La aerolínea está distribuyendo entre distintas columnas publicitarias de Barcelona fragmentos de la leyenda de Sant Jordi, entre los que se esconden algunos códigos de descuento para conseguir billetes de avión más baratos.

Los carteles se encuentran (o se encontraban) en carrer d'Aragó, carrer de Provença y Ronda de Sant Antoni.

La promoción busca incitar a la lectura en el día del libro y recompensa a los lectores que encuentren el código oculto, y ya que es la Diada, aprovechan para difundir la leyenda de Sant Jordi en la ciudad.

Con esta campaña, convierten la lectura en una experiencia interactiva que invita a conseguir oportunidades para viajar.

También regalan libros

Además, Vueling patrocina el acto que se llevará a cabo en el Palau Robert de Barcelona este 23 de abril, y en este instalará la 'Vueling Machine', una máquina expendedora de libros.

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Este dispensador automático, de la mano de la plataforma 'Booket', regalará un libro a los usuarios que tengan una reserva de un vuelo con la compañía.

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