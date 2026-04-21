¿Qué tiempo hará para Sant Jordi 2026 en Catalunya? El último pronóstico del Meteocat

Muchas personas, sobre todo los catalanes, esperan con ansia la llegada de Sant Jordi, este jueves, día 23 de abril. Y, con ello, muchos se preguntan si podrán disfrutar de una Diada con un clima agradable en Catalunya.

Después de un fin de semana algo inestable y un lunes con tormentas y granizo en algunos puntos de la comunidad, es fácil pensar que el tiempo desfavorable podría generalizarse y afectar a todo el territorio catalán.

Sin embargo, el Meteocat ya ha anunciado la previsión meteorológica para ese día.

Tiempo previo a Sant Jordi

Los primeros días de esta semana se esperan estables en algunas zonas de Catalunya, como este martes, cuando después de las nubes bajas durante las primeras horas, el sol es mayormente el protagonista.

Sin embargo, en el Pirineo y Prepirineo se esperan chubascos y tormentas a partir del mediodía, aunque con una intensidad menor a la de las anteriores jornadas. La cota de nieve se situa alrededor de los 2.800 metros.

Las temperaturas no sufrirán cambios notables respecto al lunes. Esto quiere decir que se superarán los 22ºC en la mayor parte del territorio catalán e, incluso, pueden llegar a los 31ºC en puntos de Lleida.

Para el miércoles también se prevé una jornada mayormente soleada. Aunque la nubosidad podría aumentar por la tarde, y no se descarta algún chubasco disperso o alguna tormenta en el Pirineo, Prepirineo y en puntos del sur de Catalunya. La cota de nieve estará alrededor de los 2.800 metros.

El valor de los termómetros podría aumentar ligeramente. Probablemente se superen los 30ºC en gran parte de la comunidad y los registros más altos se podrían alcanzar en Lleida, con máximas de 32 o 33ºC.

Previsión para Sant Jordi

Para el jueves, día de Sant Jordi, el Meteocat ha anunciado una tregua climática y una jornada con temperaturas por encima de la media para esta época.

Se espera un día mayormente soleado durante toda la mañana y algunas nubes altas que podrían dejar el cielo algo nublado por la tarde.

Lo más probable es que las precipitaciones queden aisladas y afecten únicamente al Pirineo y, en ocasiones, al Prepirineo. Se esperan chubascos a partir del mediodía de intensidad débil, aunque pueden llegar acompañados de tormenta y no se descarta el granizo. La cota de nieve se situará alrededor de los 2.600 o 2.800 metros.

Temperaturas y viento en Sant Jordi

El día de Sant Jordi probablemente llegue con un ambiente cálido y, aunque las temperaturas bajarán respecto a los anteriores días, se podrá disfrutar de una Diada con un clima estable: un día soleado, una calor agradable y sin precipitaciones generalizadas.

En las provincias de Barcelona y en la de Tarragona se esperan valores alrededor de los 22ºC, en la de Girona se esperan máximas de 24ºC y en la de Lleida, se podrían superar los 27ºC.

El viento se prevé flojo de componente este y durante las horas centrales del día podría aumentar la intensidad en la mitad sur de Catalunya.