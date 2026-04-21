Sant Jordi 2026 en Santa Coloma: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

El próximo jueves, 23 de abril, la ciudad conmemorará la Fiesta de San Jordi en la plaza de la Vila con unas cincuenta paradas de rosas y libros, y la participación de las escritoras y los escritores locales que firmarán sus libros durante todo el día. La plaza acogerá a 49 entidades, tres librerías y dos editoriales colomenses, y será el punto de encuentro ciudadano en una jornada en que se hace de la cultura un espacio compartido y abierto a todo el mundo. Se contará con actividades programadas para todos los gustos y edades como son la muestra de los dragones de Santa Coloma Blai y Nel·la, la parada de la Xarxa Municipal de Biblioteques con cuentacuentos al oído, y una muestra de cultura tradicional con baile de bastones y sardanas. A las 20:00 horas, la alcaldesa, Mireia Gonzàlez, recibirá a las autoras autores colomenses en el Ayuntamiento.

La celebración de la Sant Jordi es el epicentro del programa 'Paraula de Santa Coloma', un ciclo anual que dota de actividades y propuestas durante la primavera en los principales espacios y equipamientos culturales del municipio. La lectura del Quijote, organizada por Airiños Da Nosa Galicia el 23 de abril, de 9.30 a 14 h, en el Edificio de Aura Seguros (plaza la Vila, 25), es una muestra. Se leerá también un libro sobre Ramón Otero y se presentará, a las 18 h, 'El lenguaje de los huesos' de Paco Santana.

La plaza del Rellotge del barrio del Fondo acogerá el viernes 24 de abril, de 17 a 19 h, una jornada llena de actividades para toda la familia para celebrar Sant Jordi. Una propuesta educativa, lúdica, familiar y gratuita en que se pondrá en valor la vida comunitaria del barrio. Durante la tarde, se podrá crear un punto de libro con los personajes de leyenda de Sant Jordi, rosas con tejidos africanos y materiales reciclados, caligramas o jugar con las palabras o con bolos.

La iniciativa forma parte del programa de actividades del proyecto municipal 'Viu el Fondo', con el apoyo de la Diputación de Barcelona, y este año cuenta con la participación de entidades y recursos del barrio como son Pere Claver Grup, CRJ Rellotge XXI Joves i Infància, Centre Obert Rialles, Casal d'Infants, Unió Segones Oportunitats, CNL L'Heura i la Biblioteca del Fondo.

Sant Jordi en las bibliotecas

Además del espacio de lectura familiar que se instalará en la plaza de la Vila para Sant Jordi, donde se podrán escuchar historias y crear poemas, las bibliotecas municipales han preparado otras actividades gratuitas para conmemorar la fiesta. El mismo día 23 tendrá lugar una 'Hora del Cuento' especial en la Biblioteca Singuerlín-Salvador Cabré, a las 18 h, con las narraciones, para niños y niñas, de 'La princesa, els llibres i el drac', y 'En Fergal treu fum'. Sin embargo, la programación arrancará el 20 de abril, a las 18 h, cuando el alumnado del IES La Bastida leerá un relato sobre Sant Jordi en la Biblioteca Central.

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El día 21, a las 17.30 h, se realizará un punto de libro de Sant Jordi con la lectura de un cuento en la Biblioteca del Fondo, y el día 22, a la misma hora, se explicará el cuento tradicional de Sant Jordi en la Biblioteca de Can Peixauet. Finalmente, el 24 de abril, a las 18 h, se llevará a cabo un taller de manualidades alrededor de la figura del caballero y el dragón en la Biblioteca Central.