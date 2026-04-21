Sant Jordi 2026 en Sant Cugat: actividades, horarios y paradas de libros y rosas

Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) ya se prepara para una Diada de Sant Jordi 2026 que quiere volver a convertir la ciudad en un gran escenario cultural durante casi tres semanas. La programación, que ya ha empezado, se extiende del 11 al 30 de abril y reune más de una treintena de actividades impulsadas por una veintena de entidades locales y equipamientos culturales.

Como es habitual, el 23 de abril concentrará el grueso de la actividad en el centro de la ciudad, con la Fira de Sant Jordi como principal protagonista. Las calles de la plaza de Octavià, el carrer de la Torre y el carrer Major, que se encuentran en el centro de la ciudad, se llenarán de paradas de libros y rosas, en una jornada que reunirá librerías, floristerías, entidades culturales, sociales y otros colectivos del municipio.

Será una celebración “de la cultura, la literatura y la participación ciudadana en la calle”, según el consistorio, que destaca la voluntad de convertir Sant Jordi en una experiencia extendida en el tiempo y abierta a todos los barrios.

Además, la programación vuelve a desplegarse por todo el municipio, con actividades en Volpelleres, la Floresta, Les Planes y Mira-sol, donde se han organizado propuestas familiares, contacuentos, talleres, juegos y espectáculos para todos los públicos, con el objetivo de descentralizar la celebración.

Como es habitual en Sant Cugat, las bibliotecas municipales tendrán un papel protagonista, con una amplia programación de actividades que incluye horas del conte, clubes de lectura, juegos de mesa, talleres y propuestas literarias para todas las edades, reforzando el vínculo entre lectura y comunidad.

Entre las novedades destaca el Trivial literario de Sant Jordi con vermut, que se celebrará el 25 de abril en la Sala Clavé de La Unió Centre Cultural, junto a un programa de actividades que combina literatura, música, artes escénicas y cultura popular.

La programación también incluye citas destacadas como el Concurso de Videopoemas de Sant Jordi, conciertos, recitales, exposiciones y el concierto de Sant Jordi en el Teatre-Auditori Emma Vilarasau, que pondrá el cierre musical a la celebración.

Programación completa

Sábado, 11 de abril

10.30 y 12 h – Biblioteca de Volpelleres – Miquel Batllori, Organiza: Biblioteca de Volpelleres – Miquel Batllori, ‘Sant Jordi STEAM: Roses elèctriques’

Domingo, 12 de abril

Hasta el 12 de abril a las 23.59 h – L’Ateneu, Organiza: L’Ateneu, ‘VII Concurso de Videopoemas de Sant Jordi’

Miércoles, 15 de abril

17.30 h – Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona, Organiza: Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona, ‘Hora del cuento: La lluna juganera’

Sábado, 18 de abril

10.30 h – Biblioteca de Volpelleres – Miquel Batllori, Organiza: Biblioteca de Volpelleres – Miquel Batllori, ‘Fes el teu joc elèctric!’

11 h – Biblioteca Central Gabriel Ferrater, Organiza: Biblioteca Central Gabriel Ferrater, ‘Hora del cuento: Fet i amagar: Un joc de colors’

11 h – Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona, Organiza: Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona, ‘Leer en familia: Dracs’

17.30 a 20 h – Rambla del Celler, Organiza: TOT Sant Cugat, ‘Mesa de Escritores’

Lunes, 20 de abril

Del 20 de abril al 9 de mayo – L’Ateneu (vestíbulo), Organiza: L’Ateneu Santcugatenc, ‘Mesa de intercambio de libros’

Martes, 21 de abril

19 h – Sala Clavé, La Unió Centre Cultural, Organiza: Bibliotecas de Sant Cugat, ‘Encuentro de clubes de lectura de la ciudad’

17 a 19 h – Plaza de en Coll, Organiza: Red Monasterio Sant Francesc, ‘Celebremos Sant Jordi en el barrio’

Miércoles, 22 de abril

17 h – Residencia de Ancianos de Sant Cugat (Sala Teatro), Organiza: Residencia de Ancianos de Sant Cugat, ‘Poemas y canciones’

Jueves, 23 de abril

9 a 21 h – Plaza de Octavià, calle de la Torre y calle Major, Organiza: Ayuntamiento de Sant Cugat, ‘Feria de Sant Jordi’

10 a 12 h – Plaza de Octavià, Organiza: Cugat Mèdia, ‘Faves comptades’

16.30 a 19.30 h – Plaza Rabassaires, Organiza: Asociación de Vecinos del barrio de Volpelleres, ‘Sant Jordi en Volpelleres’

17 a 20 h – Plaza de Octavià, Organiza: Asociación Orquestra Fusió Sant Cugat, ‘Roses Musicals’

17 h – Plaza Miquel Ros, Organiza: El Senglar Cultural de la Floresta, ‘Sant Jordi en la Floresta’

17.30 a 19 h – L’Ateneu, Organiza: Ateneu Santcugatenc, ‘Pintamos por Sant Jordi’

18 h – Plaza de l’Om, Organiza: Bastoners de Sant Cugat, ‘Actuación de los Bastoners de Sant Jordi’

18 h – Plaza U d’Octubre, Organiza: Diables de Sant Cugat, ‘Actuación de los Diables’

18.30 h – Plaza de Octavià, Organiza: Societat Coral La Lira, ‘Cantada de canciones tradicionales a cargo de la Coral La Lira’

18.45 h – Plaza U d’Octubre, Organiza: Esbart Sant Cugat, ‘Bailes del Esbart’

19 h – Plaza Augusta, Organiza: Entidad Sardanista de Sant Cugat, ‘Sardanas con la Cobla La Principal del Llobregat’

Viernes, 24 de abril

17 a 19.30 h – Casal de Les Planes, Organiza: Casal de Les Planes, ‘Un Sant Jordi familiar en el casal’

17.30 h – Biblioteca Central Gabriel Ferrater, Organiza: Biblioteca Central Gabriel Ferrater, ‘Bibliojocs’

19 h – L’Ateneu, Organiza: L’Ateneu Santcugatenc, ‘Entrega de premios del VII Concurso de Videopoemas y Versos ilustrados’

20 h – Teatre-Auditori Sant Cugat Emma Vilarasau, Organiza: Ayuntamiento de Sant Cugat, ‘Concierto de Sant Jordi’

Sábado, 25 de abril

11 h – Casal de Mira-sol, Organiza: Casal de Mira-sol, ‘Cuentacuentos musical: Las historias que no salen en los libros’

12 h – Sala Clavé, La Unió Centre Cultural, Organiza: Ayuntamiento de Sant Cugat, ‘Trivial literario de Sant Jordi y vermut’

12.30 h – Celler Modernista, Organiza: Asociación Orquestra Fusió Sant Cugat, ‘Concierto de Sant Jordi’

Miércoles, 29 de abril

10 h – Biblioteca Central Gabriel Ferrater, Organiza: Biblioteca Central Gabriel Ferrater, ‘Itinerario Gabriel Ferrater’

20 h – Biblioteca Central Gabriel Ferrater, Organiza: Biblioteca Central Gabriel Ferrater, ‘Club de lectura de teatro: Personajes que trascienden la obra’

Jueves, 30 de abril

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Hasta el 30 de abril – Biblioteca Central Gabriel Ferrater, Organiza: Biblioteca Central Gabriel Ferrater, ‘Exposición: Celebración de la vida. Homenaje a Maria Antònia Massanet’